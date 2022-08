Vandali in azione in dog area nel Foggiano, Sindaco condivide video

FOGGIA, 24/08/2022 – “Com’è la storia che la pandemia ci avrebbe reso migliori?

Evidentemente non per tutti e non ovunque, ma soprattutto non per questi due “ragazzini annoiati”. Purtroppo per loro il numero delle segnalazioni whatsapp funziona ed i cittadini che collaborano, invece di lamentarsi per ogni cosa, sono tanti. Le guardie ambientali lavorano da giorni agli ultimi ritocchi per consegnare questa area dog ai cittadini di Carapelle. Ho visto nei loro occhi lo sconforto.