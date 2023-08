Campi Diomedei a Foggia: tanto attesi, criticati e già molto frequentati

Foggia, 24 agosto 2023. E così, dopo 8 anni dalla prima approvazione dei Campi Diomedei in consiglio comunale nel 2015, l’area verde è stata aperta alla città, almeno in parte.

A tutte le ore del giorno, corridori, gente in bici, monopattino, famiglie, gruppi distesi sul prato, frequentano la zona che, tanto più in agosto, e di sera con i fari dal bell’effetto notturno, si è rivelata molto ospitale. Panchine in cemento antivandali, fontanelle da attivare, cestini che, già si lamenta qualcuno, sono stracolmi e non svuotati.

Ricordiamo anche i numerosi articoli scritti da StatoQuotidiano in attesa della loro ultimazione, i ritardi biblici, l’ultima proroga del 2021, la determina di febbraio 2023 che si dava tempo tre mesi per arrivare alla meta. Insomma, un’odissea.

Campi Diomedei di Foggia, almeno tre mesi per ultimare i lavori

Operai sono al lavoro nel cantiere ancora aperto che riserverà altre sorprese, come il piazzale dedicato a Luisa Fantasia di fronte alla caserma dei Carabinieri, e altre opere di miglioramento, presupponiamo.

Ora vediamo i commenti sull’opera a cominciare da Fabrizio Cangelli, dirigente di Europa Verde.

“Il parco è pronto? Non credo. È migliorabile? Certo. Era scontato? Assolutamente no. Campi Diomedei è stata una conquista del tanto bistrattato ambientalismo foggiano insieme ad una lungimirante volontà di pochi. Non era voluto, anzi, è stato avversato in passato per far posto ad una speculazione edilizia. Quindi, alle critiche, abbinerei un certo orgoglio. Male non fa”.

Maurizio Marrese, naturalista, studioso e conoscitore delle piante, è molto critico, e parla di “fallimento della politica” di fronte alle tante battaglie ambientaliste.

“Il tanto atteso parco urbano di Foggia è ancora in fase di cantiere (dubito che verrà consegnato ai cittadini nel breve periodo). Alberi pochi piccoli e sofferenti, erba in gran parte secca, arbusti in crisi idrica; un parco monotono, non lo definirei neanche parco ma è paragonabile ad “una grande aiuola”.

L’arredo non è pratico, le panchine sono dei blocchi di marmo che d’estate saranno utili per cuocere le frittate ma sicuramente non saranno utilizzate da una popolazione che sta diventando sempre più anziana (sono scomode e senza spalliera). Per me è un no”.

E voi, ci siete stati? Cosa ne pensate?