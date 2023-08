Capogruppo PD Apricena colpito da un pugno e pistola puntata alla testa

È doveroso ringraziare coloro che, presenti all’aggressione, sono intervenuti per evitare il peggio, a testimonianza che la parte sana di Apricena, che non accetta tali episodi, é la stragrande maggioranza.

A Michele e alla sua famiglia va la nostra totale solidarietà e vicinanza.

Alle Forze dell’ordine va il nostro ringraziamento, per il loro tempestivo intervento e per il lavoro che svolgono quotidianamente nella nostra città per garantire sicurezza. Siamo certi che assicureranno in tempi stretti il soggetto alla giustizia”.