Cara Sollievo tra gli ospedali dotati delle tecnologie più avanzate in Italia

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Per il secondo anno Newsweek e Statista hanno stilato un elenco degli ospedali che meglio si avvalgono delle tecnologie più avanzate. La classifica The World’s Best Smart Hospitals 2023 classifica le 300 strutture in 28 paesi che sono leader nell’uso dell’Intelligenza artificiale, dell’imaging digitale, della telemedicina, della robotica e delle funzionalità elettroniche.

Qui a farla da padrone nella «top 100» sono Stati Uniti (nove centri nei primi dieci posti, Mayo Clinic in testa), Francia , Singapore, Regno Unito e Germania.