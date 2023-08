Don Antonio D’Amico è stato un dono del Signore, anche per i non credenti

Manfredonia – Don Antonio D’Amico è stato il parroco della mia fanciullezza (anni 60). E’ stato un uomo e un sacerdote di grande e profonda cultura.

Ricordo che non era raro vederlo impegnato nell’accogliere (nella parrocchia della Madonna del Carmine) studenti, soprattutto liceali, che gli chiedevano consigli e assistenza nello svolgimento e correzione di compiti e di preparazione d’interrogazioni a scuola su temi d’impostazione e contenuto religioso, filosofico e storico.

Ha impostato la sua missione di sacerdote testimoniando sempre, con grande amore e passione, la verità (una ed eterna) di nostro Signore, anche nei periodi in cui sembrava dominante – nella stessa Chiesa – la concezione filosofica del “relativismo”, secondo la quale tutto si equivale e non esiste alcuna verità, né alcun punto di riferimento assoluto.

Non voglio essere “agiografico” ma Don Antonio D’Amico è stato un dono di nostro Signore, anche per i non credenti.

Io penso, anche, che il carisma di Don Antonio sia stato la sua vera umiltà nel servire il Signore e la Chiesa (che siamo noi).

La sua missione è stata sempre svolta “nell’ombra…”, ma nello splendore accecante della verità e della luce di Dio. Grazie di cuore Don Antonio per tutto quello che ci hai donato.

Riposa in pace nell’amore, nella gloria e nella luce Dio e prega sempre per noi e per il mondo intero.

Prof. Raffaele Vairo, Manfredonia, per @statoquotidiano.it