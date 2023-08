Ex paziente oncologica esclusa da un concorso, 26mila firme nella petizione online

CASERTA – Ha superato le 26mila firme la petizione lanciata su Change.org da Lucia Palermo, di Caserta, per chiedere di rivedere le norme che hanno fatto sì che fosse esclusa da un concorso pubblico poiché ha avuto un tumore.

“In un certo qual senso, le norme equiparano chi ha avuto un tumore – spiega nel testo della sua campagna e nel video-appello che la accompagna, entrambi rivolti a governo e parlamento – a un pregiudicato e questo non è giusto.

Dopo aver superato il cancro al seno nel 2021, sono stata dichiarata non idonea in un concorso pubblico per ‘psicologo nella guardia di finanza’ perché ero una ex paziente oncologica. Ero stata operata d’urgenza e sottoposta a chemioterapia e radioterapia neoadiuvante (cioè per pura prevenzione).

Io, oggi, seguo la terapia ormonale e sto bene.

Dopo anni di studio, master, impegno, ho visto il mio sogno infrangersi perché ho avuto una malattia. I concorsi pubblici hanno un limite di età, quindi non potrò più partecipare; l’attuale proposta di legge sull’oblio oncologico, purtroppo, non risolverebbe nulla in questi casi, perché prevede che siano passati 10 anni dalla fine della malattia”, spiega. Lo riporta l’agenzia Ansa.