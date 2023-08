Gli stupratori di Palermo, guardarne i visi ci fa sentire diversi

Lo possiamo anche chiamare “lo stupro di Palermo”, se questo ci fa stare più tranquilli.

Così, oltre a pubblicare le facce con i nomi e gli account social, senza pensare a vendette trasversali dirette contro familiari innocenti, abbiamo anche tirato su un bel recinto.

Una gabbia come quella al centro di un qualunque circo fuori moda, con le belve esposte alla curiosità degli spettatori che si avvicinano e poi si ritraggono spaventati se superano la distanza di sicurezza consigliata. Una gabbia come quella costruita per Annibal Lechter solo che quello era un film che incuteva paura, anche se non era peggio di questa realtà.

Non commettiamo però l’ingenuità di pensare che incastonarli in un contesto significhi che non poteva succedere da un’altra parte. Dobbiamo esserne consapevoli, ma siamo umani e guardarne i visi ci fa sentire diversi.

E, dalla parte dei carnefici sappiamo molto bene che l’unica vera deterrenza non sono le pene, i castighi, le afflizioni, l’inasprimento delle leggi che esistono e vanno solo applicate, ma lo stigma sociale. Il fatto che la società venga a conoscenza dei comportamenti messi in atto da certi soggetti per i quali la rispettabilità (propria) è molto importante, anche più della vita e dei sentimenti altrui.

Non parlerò del fatto, perché non le ho le parole. Stiamo leggendo in questi giorni quello che è successo. Sarebbe, dobbiamo dire in questo nostro mondo garantista nel quale continuiamo a credere e che difendiamo nonostante lo sgomento che proviamo, perché non sarà un manipolo di delinquenti ad averla vinta, e a cambiare il nostro modo di pensare.

Non siamo noi a dover cambiare. Perché noi siamo brave persone e ci dispiace se costoro hanno fratelli o sorelle che non hanno colpe e avranno anche loro le vite sconvolte.

Non parlerò del fatto per evitare di ripercorrere situazioni e ripetere ancora una volta quelle frasi orrendamente disumane che come coltelli sono per la ragazza e i suoi familiari, ma senza la poesia di Grossman che, metto la mano sul fuoco, quelli non sanno nemmeno che esista.

Avranno letto mai qualcosa nella vita? mi chiedo. E mi rispondo no, perché se leggi qualcosa che sia di più di un messaggio su Whatsapp o su Telegram magari per scambiarti cose porno, non puoi comportarti così. Non lo puoi fare.

E mi piacerebbe pensare che in galera avranno tempo per leggere. Per redimersi.

Per riflettere. Su cosa, non saprei dire, ma già riflettere sarebbe un buon inizio. Magari su quali parole usare per chiedere scusa, se possono esistere le parole per chiedere scusa. Non esistono, ve lo dico io, vi risparmio la fatica di cercarle.

Adesso poi ci tocca recuperarvi. Rieducarvi. Raddrizzare la vostra “idea distorta della sessualità”. Mi sembra dica così una recente sentenza. Dovremo insegnarvi la differenza tra un sì ed un no, che magari se qualcuno ve li avesse detto nella vita i no, o anche solo un no, avreste capito cosa vi stava gridando quella ragazza che avete assaltato e squarciato in sette, otto…quanti eravate?

Chiedo perché siete come i gradi percepiti con l’umidità che aumentano in misura esponenziale rispetto alla realtà e voi, maschietti di poco conto, siete di meno di quello che sembrate. Perché la vostra violenza amplifica la quantità effettiva, ma sono di più gli altri, quelli perbene che le donne le rispettano prima di tutto come esseri umani.

Ora, nelle celle potrete vantarvi di quello che avete fatto. Fare gli smargiassi, se sapete cosa significa. Sperare anche che qualcuno peggio di voi voglia trarne un film, e magari, se siete fortunati, lo faranno davvero.

E rimarrete così, immortali, e dimenticare voi e le vostre facce sarà impossibile. Sarete per sempre gli stupratori di Palermo.

Simonetta Molinaro, 24 agosto 2023