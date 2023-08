Manfredonia. Emozioni e colori tra le dita 2.0

Il 22 agosto 2023, alla presenza di un folto pubblico, si è svolta, presso il Palazzo della Cultura della città di Margherita di Savoia, l’inaugurazione della mostra della talentuosa pittrice Francesca Castiglione.

Opere inedite intrise di pathos e della profonda empatia dell’artista, tra veli e scarpe rosse, hanno adornato le mura di una sala dell’ex municipio della città. La mostra, visitabile fino al giorno 24 agosto 2023, è dedicata alla compianta Giulia Tramontano e al figlio che portava in grembo, recentemente strappati alla vita dalla piaga infetta del femminicidio.

L’atmosfera, intrisa di un’emozionalità senza eguali, ha permesso ai presenti di respirare a pieni polmoni la sensibilità femminile della talentuosa Castiglione, attiva nell’esposizione già da diversi anni ma artista da tutta la vita; è così che, dopo il taglio del nastro, al quale ha partecipato anche il sindaco di Margherita di Savoia, l’avvocato Bernardo Lodispoto, in rappresentanza della cittadinanza tutta, vicina più che mai, non solo alla necessità delle donne di esprimere se stesse, ma anche in memoria della giovane donna alla quale il tutto è stato empaticamente dedicato dalla pittrice, e di quelle che ancora, entro e fuori i confini cittadini, subiscono abusi e violenze di qualsivoglia tipo, ha avuto inizio questo viaggio artistico.

Presente alla serata inaugurale, il Presidente di Progetti Futuri A.P.S., Nunzio Favia, realtà nota per il proprio impegno nella promozione e nella diffusione della cultura e che ha incontrato l’artista già in precedenti eventi.

Le opere, degne di nota senza esclusione alcuna, sono state realizzate utilizzando le sole dita, sia con tempere, carboncino, acrilico e tecnica ad olio; pare quasi che l’artista abbia voluto plasmarle, lasciando le tracce della propria impronta digitale, come si fa con qualcosa che si ama e che si vuole toccare, sfiorare, sentir nascere e vivere.

In Cristalli di Ghiaccio, la prima opera collocata sulla destra della sala, presenta delle particolarità impossibili da non notare: un volto di donna, sofferente, occhi che sembrano piangere la propria anima ormai violata, è stata realizzata sui fogli di un libro molto amato dalla Castiglione: L’arte di amare, di Fromm.

Quegli occhi femminili, chiusi nell’atto del pianto, parlano di un amore sofferto e l’effetto che si nota è quello di lacrime cristallizzate, destinate a non sciogliersi se non con la salvezza del primo sole.

Lo sguardo cade poi su Delusione: questo il titolo di un volto di donna, con tonalità che vanno dal bianco, al grigio, al blu e ad un rosso appena accennato, sofferente per i primi segni di un amore tossico: un uomo che intimidisce, umilia, schiaffeggia, sminuisce, insulta, abusa è un uomo che va allontanato in questa precisa fase, non dopo. È il monito empatico della donna che l’ha dipinto alle altre donne.

Tra opere che rappresentano donne bistrattate dalla vita, bellissime nella propria essenza e prigioniere, col blu del volto tumefatto e col rosso del rivolo del sangue, e, con la ferma volontà di condannare situazioni di abusi, fisici e psicologici, c’è anche posto per la speranza.

Nella consapevolezza del dolore, causato dalla molestia e dall’abuso, non può mancare la speranza, che si crea uno spazio prorompente in Soffio Vitale, con colori ad olio e acrilico: capelli spettinati dal vento del rinnovamento desiderato, di una donna che finalmente prende un profondo respiro e capisce di aver diritto a ritrovare, dopo il dolore, un senso a se stessa e alla propria vita.

Una delle opere inedite più recenti è Stella Cadente, realizzata dall’artista durante la notte di San Lorenzo. Un desiderio per realizzare sogni ancora inespressi perché inascoltati, sogni lasciati chiusi in un cassetto che si è ora avuto il coraggio di aprire. “Le stelle cadenti sono corpi divini”, spiega l’artista: “che si lanciano nel vuoto per vedere i nostri occhi stupirsi.”

L’opera Butterfly, sebbene esposta al centro della sala con accanto un paio di scarpe rosse, colore utilizzato come simbolo dell’amore e della passione, trasformatisi e deformatisi in violenza, mania di possesso e abuso e di una femminilità che, per i più disparati motivi, oggi viene troppo spesso violata, pare chiudere un cerchio e sforare inaspettatamente nella speranza più sentita, più cercata, più desiderata.

Il quadro, realizzato con colori ad olio e acrilico, raffigura una donna dallo sguardo intenso e deciso, pronta a superare le paure e a rispondere alla violenza con la propria dignità e un coraggio nato proprio dal terrore di ciò che ha vissuto.

Guardare negli occhi l’artista Francesca Castiglione ha significato entrare in un mondo disarmante, che lascia senza parole; empatia, generosità, altruismo, sofferenza personale, difficoltà: caratteristiche fondamentali affinché l’albero della vera arte produca l’effetto sperato: fare di ciò che si ha dentro, di ciò che assorbiamo dall’esterno, di ciò che viviamo, che potremmo vivere o che vive qualcuno che, anche se è un altro, non ci è poi così distante, qualcosa da comunicare al mondo e non sussurrando, ma gridandolo a gran voce: l’arte non è solo una traccia del proprio breve viaggio sulla Terra, l’arte, la buona arte, significa uscire da se stessi, incontrare l’anima altrui, e poi ritornarci, per capire, per toccare e per finalmente per guarire.

Sabrina Mangano