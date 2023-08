Manfredonia, le palme morte diventano sculture: ecco Re Manfredi e Dante

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Un nuovo cammino per le nostre palme! L’amore per la storia e per la nostra città è smisurato. A seguito della morte di due palme, avvenuta a causa del punteruolo rosso, la nostra attività ha deciso di ridare nuova vita a questi arbusti.

Una circostanza questa, che ha permesso di impreziosire l’arredo urbano della nostra città.

La celebrazione della storia di Manfredonia parte da noi! Per tal motivo abbiamo scelto, per le sculture interne alle palme, Re Manfredi e Dante, che lo descrive nel III Canto del Purgatorio della Divina Commedia “Io mi volsi ver’ lui e guardail fiso: biondo era e bello e di gentile aspetto, ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso..”.

Le sculture sono intagliate all’interno dei tronchi grazie alla maestria e al lavoro svolto dall’artista Franco Ciociola, che insieme a noi ha sposato questo progetto”.

Lo riporta un comunicato della Birreria-Pizzeria “Re Manfredi”.