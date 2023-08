Puglia, due cugini 17enni pestati da baby gang: indagini in corso

BRINDISI – Due cugini di 17 anni sono stati picchiati da una baby gang a Brindisi. Il pestaggio, come confermano i carabinieri intervenuti insieme a un equipaggio del 118, è avvenuto nella serata di mercoledì 23 agosto nelle vicinanze di una fermata dell’autobus in via Appia, non lontano dal parco Cesare Braico.

I due 17enni sarebbero stati accerchiati da un gruppo di almeno quattro persone e sarebbero stati colpiti con calci e pugni.

Sono quindi stati accompagnati all’ospedale Perrino di Brindisi. Le loro condizioni, riferiscono i carabinieri, non erano gravi e i due ragazzi sono già stati dimessi. Intanto proseguono gli accertamenti dei militari per ricostruire la vicenda e individuare i responsabili. Lo riporta l’agenzia Ansa.