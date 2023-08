Reiz Dragoon al cospetto del Gran Re Manfredi – 23^ puntata

Il campo di battaglia si rivelava come un quadro di devastazione e distruzione. Le fiamme giacevano tra i corpi dei caduti, e l’eco delle urla e delle grida di battaglia sembrava ancora danzare nell’aria. I tredici cavalieri, guidati da Reiz Dragoon, si erano imposti come eroi semplici, ma trionfanti, mentre il sole si alzava sullo scenario di vittoria.

I soldati dei malvagi, una volta fieri e orgogliosi, ora sembravano spettri di se stessi. I loro volti erano segnati dalla fatica e dall’umiliazione subita dalla notte precedente, quando erano caduti nell’agguato dei cavalieri. Quelli che un tempo erano considerati guerrieri invincibili ora apparivano deboli e sconfitti.

La battaglia era giunta al termine, e al sorgere delle prime luci solari, Tano del Bue, Ghieppo Degelso e Gal Mezzacalza avevano fatto scempio del loro coraggio fuggendo. I loro uomini erano ora alla clemenza di Re Manfredi e di Reiz Dragoon, il cavaliere dallo stemma del drago rosso e dei suoi invincibili cavalieri. La decisione del re pendeva in bilico tra compassione e giustizia.

Re Manfredi comprendeva che quegli uomini non erano colpevoli, bensì vittime della volontà di Tano del Bue. Mentre Dragoon bollava Tano come un vile e un codardo, il re lasciava spazio alla compassione. Un conflitto interno si affacciava nel cuore del re. Doveva scegliere tra l’impeto spietato e il sentiero della clemenza. Gli venne in mente

Edor, amico e consigliere, che gli aveva fatto comprendere il significato di “orgoglio” e “passione”. Così, in un istante di illuminazione, Re Manfredi intuì il cammino da percorrere. Doveva dimostrare orgoglio nelle sue azioni future e mostrare passione nel suo operato. La decisione di risparmiare gli uomini che avevano ubbidito ai cattivi consigli di Tano e Ghieppo, piuttosto che abbattersi nella spietatezza, diventava chiara.

Reiz Dragoon percepiva le lotte interne del re. Quell’uomo misterioso, dallo sguardo penetrante, sembrava comprendere Re Manfredi come nessun altro. In quel momento, il re si apprestava a prendere una decisione che non solo avrebbe plasmato il destino di quegli uomini, ma avrebbe riflesso le parole di Edor, portando orgoglio e passione nei giorni avvenire.

Nel cuore di questa lotta interiore, Reiz Dragoon, il cavaliere con lo stemma del drago rosso, riuscì a percepire le emozioni di Re Manfredi. Quest’uomo misterioso sembrava conoscere l’animo del re come se avesse letto ogni suo pensiero. Era come se le parole del saggio Edor, “Orgoglio e passione”, avessero trovato un significato profondo in quel momento.

Con il coraggio che solo un vero leader possiede, Re Manfredi prese una decisione. Aveva compreso che uccidere quegli uomini non avrebbe portato a nulla di buono, solo più morte e sofferenza. Invece, scelse di essere il re che Edor aveva indicato: uno che agisce con orgoglio e passione, che prende decisioni giuste per il bene di tutti.

L’aria era carica di tensione mentre il sole si specchiava sul campo di battaglia ormai silenzioso. Il cavaliere dallo stemma del drago rosso, figura misteriosa e imponente, intuì il conflitto interiore che affliggeva il re Manfredi. In quel momento di incertezza, come un angelo custode della giustizia, decise di rompere il silenzio e prese la parola.

La sua voce, profonda e risonante, si diffuse nell’aria come un richiamo alla ragione. Con gesti calibrati e sguardi intensi, il cavaliere cercò di sollevare il peso che gravava sulle spalle del re. Si rivelò come un confidente, uno che comprendeva il dilemma morale che tormentava il sovrano.

“Gran re Manfredi,” iniziò il cavaliere, la sua voce vibrante di autorità e saggezza, “so bene che ti trovi ad un bivio difficile. L’atto di concedere la libertà a coloro che hanno combattuto contro di noi potrebbe sembrare un segno di debolezza. Tuttavia, ricorda che la vera forza risiede nella compassione e nella capacità di perdonare.”

I suoi occhi penetranti fissarono il re, trasmettendo un messaggio di rispetto e solidarietà. “Questi uomini, sebbene abbiano seguito gli ordini dei loro comandanti, sono, in fondo, esseri umani che hanno sofferto e lottato. Mostrare loro pietà non diminuirà la tua autorità, ma la rafforzerà. Sarai ricordato come un re che ha scelto la via del coraggio e della nobiltà d’animo.”

Le parole del cavaliere risuonarono nell’aria come una melodia avvolgente. La sua eloquenza e la sua presenza maestosa ispirarono un senso di calma e chiarezza nel re Manfredi. In quel momento di profonda riflessione, il Re comprese che la misericordia non era sinonimo di debolezza, ma piuttosto di grandezza d’animo.

Con un cenno rispettoso, il cavaliere si inchinò leggermente di fronte al re. “Scegli con il cuore e la mente unite, Gran Re Manfredi. Che la tua decisione sia guidata dalla nobiltà dei tuoi sentimenti e dalla saggezza del tuo spirito.”

E così, nell’ombra delle bandiere sventolanti e dei cavalli impazienti, il cavaliere dallo stemma del drago rosso offrì al re Manfredi una guida silenziosa e un sostegno morale. Come una figura enigmatica che emerge dal passato, il cavaliere incarnava l’essenza stessa di onore e giustizia, offrendo la sua mano per indicare la via verso un futuro luminoso e compassionevole.