Sub si immerge nelle acque delle Tremiti e scompare: continuano le ricerche

FOGGIA – Un termolese di 54 anni, sub esperto, risulta disperso in mare nelle acque delle Isole Tremiti dopo un’immersione subacquea effettuata nel pomeriggio di mercoledì 23 agosto.

Le ricerche, che sono andate avanti fino alla mezzanotte di ieri e sono riprese alle luci dell’alba, sono tutt’ora in corso ma non hanno avuto finora esito.

La Capitaneria di Porto di Termoli è impegnata al momento con due mezzi: una motovedetta e un battello pneumatico ma, come conferma il Comandante, è in arrivo anche un elicottero. Il sub di cui non si hanno tracce si è immerso poco più a Sud dell’Isola di San Nicola, in uno specchio d’acqua che ha una profondità di diverse decine di metri. Dopo l’immersione, intorno alle 17, non è più riemerso. Poco dopo è stato dato l’allarme, con l’avvio delle ricerche da parte della Capitaneria di Porto assieme ai sub delle scuole di diving delle Tremiti.

L’uomo era un sub esperto, molto conosciuto nella zona, ed era solito immergersi alle Diomedee e a Termoli.

Gli amici tremitesi hanno continuato a cercarlo nonostante le difficoltà dovute all’oscurità. Sul posto gli ufficiali della Guardia costiera e i Carabinieri.