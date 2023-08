TFA Sostegno VIII ciclo: precisazioni dell’Università di Foggia

FOGGIA – Con riferimento alla nota della Federazione Lavoratori Pubblici Scuola Foggia “Esiti prove scritte TFA sostegno 2023 Università di Foggia: ad oggi tutto tace e a giorni ci sono le prove orali…un colpevole caos e fallimento organizzativo”, l’Università di Foggia respinge tutte le accuse precisando che:

Le prove di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, VIII Ciclo ordinario, a.a. 2022/2023, si sono svolte nel rispetto della normativa prevista a livello ministeriale nonché con il massimo impegno della macchina amministrativa a garanzia dei principi di efficienza e trasparenza della procedura concorsuale assicurando altresì una performance organizzativa e gestionale di qualità in rapporto al numero elevato di partecipanti.

Si precisa, inoltre, che i test a risposta multipla, oggetto delle prove preselettive svoltesi nei giorni 4-5-6-7 luglio, sono state elaborate dal Consorzio interuniversitario Italiano CINECA incaricato dall’Ateneo di Foggia come, peraltro, fatto dalla gran parte parte delle Università italiane.

Solo ed esclusivamente nell’ambito della prova preselettiva di accesso alla Scuola Secondaria di II grado è stata contestata una domanda del test preselettivo che presentava due risposte corrette. Nei confronti di tale contestazione l’Università di Foggia ha legittimamente proceduto ad annullare in autotutela la precedente graduatoria riconoscendo il relativo punteggio ai candidati che avevano barrato le risposte entrambe corrette, e ciò in ossequio al principio costituzionale della par condicio fra i concorrenti, come pacificamente affermato da concorde giurisprudenza del Giudice Amministrativo.

Per quanto riguarda, infine, le prove scritte di accesso si precisa che le stesse, consistenti nella redazione di elaborati, si sono concluse il 26 luglio u.s. e hanno visto la partecipazione di un numero elevato di partecipanti pari a 3101 di cui sono in fase di valutazione, da parte di una Commissione, i relativi elaborati. A tal proposito si comunica che sono in corso di pubblicazione sul sito www.unifg.it i risultati delle prove scritte di accesso alla Scuola infanzia e primaria ed entro la prima metà della prossima settimana sarà completata la pubblicazione con i risultati della Scuola secondaria di I e II grado.