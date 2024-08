VIESTE (FOGGIA) – Riteniamo siano maturi i tempi perché Vieste si doti di un “Terminal Bus”, all’altezza di una località turistica importante qual è.

Anche perché, sono tantissimi coloro i quali scelgono il trasporto su gomma per raggiungere la nostra rinomata cittadina.

Lo dimostrano, d’altra parte, i tanti autobus, di varie società automobilistiche, che giungono a Vieste da diverse parti d’Italia, in particolare, Milano, Torino, Verona, Roma, Napoli, Salerno, Bari, oltre a quelli di linea annuale da Foggia e da altri comuni del Gargano.

Un “Terminal Bus” adeguato alle esigenze di oggi, che rappresenti il biglietto da visita per chi arriva per le vacanze o per altre esigenze.

Necessitano banchine coperte quali punti di partenza e arrivo degli autobus, panchine d’attesa, area taxi, parcheggio, bagni, servizi alle persone.

Insomma, una stazione che possa definirsi tale, adeguata all’importanza di Vieste.

Non basta il solo attuale piazzale assolato, un paio di pensiline (una delle quali dallo squallore unico), e la buona volontà dei gestori del “Travel bar”, che fanno del loro meglio per offrire un minimo di servizi.

Chi arriva a Vieste, scegliendo il trasporto su gomma, deve avere subito l’impressione di trovarsi in una cittadina bella ed accogliente.

Oggi, così come si ritrova quel “Terminal”, non è proprio così. Anzi!

Lo riporta garganotv.com