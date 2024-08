CERIGNOLA (FOGGIA) – Un Cerignola perfetto sbanca lo stadio “Pozzo La Marmora” di Biella battendo nettamente la Juventus Next Gen per 4-3 con la doppietta di Cuppone e i gol di Salvemini e Gagliano su calcio di rigore.

Il dominio totale dei ragazzi di Mister Raffaele nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Ligi al 65° è stato ridimensionato solo nei minuti di recupero dalle due reti della squadra bianconera che non cambiano l’esito finale e la grande prestazione della squadra gialloblù.

La cronaca: Mister Raffaele conferma il 3-5-2 e schiera: Saracco tra i pali, difesa a tre con Martinelli, Gonnelli e Ligi.

Esterni a tutta fascia Coccia a destra e Russo a sinistra. A Centrocampo Bianchini centrale con Tascone e Paolucci mezzali. In attacco la coppia micidiale Cuppone, Salvemini. Risponde Paolo Montero con il 3-4-2-1 con Guerra di punta.

La partita inizia con l’aggressività che contraddistingue la squadra di Raffaele che subito prende identità e costringe la Juventus alla difensiva.

Il tempo di affilare le armi in attacco e il Cerignola sciorina azioni da rete a ripetizione.

Al minuto 11 Russo infila la difesa e mette al centro per Cuppone che sfiora leggermente con il tacco e batte il portiere Daffara, 0-1 e Cerignola in vantaggio.

Arriva velocemente anche il raddoppio al 20° minuto con la splendida imboccata di Paolucci per Salvemini che in diagonale non perdona e fa 0-2.

Il Cerignola non dà respiro e continua a martellare la Juventus con azioni lineari e sincronismi perfetti.

Giunge così al 27° dopo una splendida azione architettata da Paolucci e Salvemini la terza rete siglata da Cuppone che riceve palla in area si aggiusta il tiro e fa gol.

La Juventus è sotto schiaffo da mezz’ora e solo al 43° minuto trova una reazione dignitosa con il tiro da lontano di Palumbo che batte Saracco e fa 1-3.

Finisce così un primo tempo dominato dai ragazzi di Raffaele.

Secondo tempo: il Cerignola riparte bene e costruisce un paio di occasioni per chiudere i giochi. Si arriva così intorno al 60° con il Cerignola che rifiata un po’ con la situazione sotto controllo, esce Salvemini ed entra Gagliano.

Solo una fiammata della Juve intorno al 65° costringe Ligi a un presunto fallo da ultimo uomo, per l’arbitro è cartellino rosso. Raffaele muove un paio di cambi per riorganizzare l’assetto ed entrano Visentin e Tentardini per Cuppone e Russo.

L’Audace passa al 5-3-1 a difesa del doppio vantaggio.

​Nonostante l’inferiorità trova ancora la forza per spingersi in attacco e con Martinelli si procura un calcio di rigore al minuto 75 trasformato da Gagliano.

1-4 Cerignola a poco più di 15 dalla fine. Il pazzo finale regala due reti alla Juve con Amaradio e Stivanello nei minuti di recupero.

Finisce 3-4 per un Cerignola da applausi. Prossima partita venerdì 30 agosto, al Monterisi arriverà il Messina per la seconda giornata di campionato.

Il tabellino.

Marcatori: 12′ pt Cuppone (A), 20′ pt Salvemini (A), 28′ pt Cuppone (A), 43′ pt Palumbo (J), 30′ st rig. Gagliano (A), 48′ st Amaradio (J), 51′ st Stivanello (J) Juventus Next Gen: Daffara, Mulazzi (1′ st Comenencia), Anghelè (11′ st Mancini), Guerra (cap) (36′ st Ledonne), Da Graca, Palumbo, Scaglia F., Citi (25′ st Amaradio), Puczka, Stivanello, Peeters (1′ st Owusu). A disposizione: Scaglia S., Fuscaldo, Pedro, Cudrig, Savio, Quattrocchi, Papadopoulos. Allenatore: Paolo Montero.

Audace Cerignola: Saracco, Russo (21′ st Tentardini), Coccia, Tascone,

Salvemini (15′ st Gagliano), Bianchini (32′ st Ruggiero), Paolucci (32′ st Di Dio), Ligi (cap), Gonnelli, Cuppone (21′ st Visentin), Martinelli. A disposizione:

Greco, Velasquez, Romano, Lorusso,

Vono, lurilli, lanzano, Carrozza. Allenatore: Giuseppe Addamo Raffaele.

Arbitro: Cristiano Ursini.

Assistenti: Simone Della Mea – Marco

Munitello.

Ammoniti: 39′ pt Peeters (J), 18′ st Mancini (J), 18′ st Saracco (A), 35′ st

Amaradio (J).

Espulso: 18′ st Ligi (A).