FOGGIA – Fine settimana infuocato sull’Italia, con il ritorno di caldo record e afa sulla Penisola.

L’anticiclone africano in queste ore sta infatti raggiungendo il suo picco di potenza, ma la situazione – spiegano gli esperti nelle previsioni meteo di oggi, sabato 24 agosto – è destinata a cambiare con l’arrivo della prossima settimana.

Quando finirà il caldo? La parola all’esperto

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ci spiega il tempo previsto nel weekend in corso e anche nei giorni successivi, ovvero per la fine di agosto.

Sia sabato sia domenica il sole e il caldo saranno prevalenti.

Basti pensare che le temperature diurne toccheranno punte di 35-37°C al Centro-Sud, come su Umbria, Lazio, Marche, punte di 38°C in Sardegna, sulle coste ioniche della Basilicata, in Puglia sul tarantino e in Sicilia sulle zone interne.

Ma non ci saranno solo sole e caldo, nella giornata di domenica infatti la pressione inizierà lentamente a diminuire a partire dal Nord.

E’ così che si svilupperanno dei temporali che potranno risultare localmente intensi sulle Alpi del Triveneto.

Verso sera e notte tuoni e fulmini potrebbero raggiungere anche le Prealpi e le alte pianure del Veneto.

Come annunciato, un cambiamento del tempo arriverà a partire da lunedì.

L’abbassamento di latitudine delle spire perturbate del ciclone attivo tra Islanda e Regno Unito, favorirà il distaccamento di una “goccia fredda” in quota, ovvero, detto in maniera semplice, una zona dell’atmosfera più fredda rispetto a quelle circostanti.

Questa goccia riuscirà a raggiungere il Mediterraneo e a influenzare il tempo sull’Italia.

La prossima settimana vedrà i risultati di questa incursione nel campo di alta pressione africana.

Già da lunedì 26, quindi, l’atmosfera diventerà via via più instabile a partire dal Nord.

Rovesci temporaleschi piuttosto irregolari interesseranno dapprima le Alpi, poi la Pianura Padana (tra notte e mattina di martedì) e nei giorni successivi in maniera diffusa tutta la dorsale appenninica e le zone interne della Sicilia.

Nonostante l’arrivo dei temporali le temperature non subiranno grossi scossoni, infatti a parte un contenuto calo, i valori massimi continueranno a mantenersi oltre i 30-33°C su gran parte delle città.

Le previsioni meteo nel dettaglio

Sabato 24. Al Nord: sole e caldo prevalenti. Al Centro: bel tempo, caldo in aumento. Al Sud: sole e caldo.

Domenica 25. Al Nord: sole, caldo e temporali sulle Alpi. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: sole prevalente, caldo intenso.

Lunedì 26. Al Nord: molto nuvoloso, locali temporali. Al Centro: cielo molto nuvoloso, locali rovesci sui rilievi. Al Sud: bel tempo.

Tendenza: temporali via via più frequenti, soprattutto al Centro-Sud.