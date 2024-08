LOCOROTONDO (BARI)- Un carabiniere è stato aggredito l’altra sera a Locorotondo, nel Barese.

Lo rende noto il Sim carabinieri, il sindacato italiano militari dell’Arma evidenziando che l’aggressione è stata registrata in un video poi pubblicato sui social.

Si tratta di «un episodio grave e inaccettabile», denuncia il sindacato.

«Non possiamo più attendere: chiediamo un immediato incontro con il Governo per discutere misure urgenti a tutela delle forze di polizia.

I nostri colleghi non possono essere carne da macello», dichiara Antonio Serpi, segretario del sindacato criticando la riforma Cartabia che «ha ampliato il novero dei reati per i quali l’imputato può chiedere la sospensione del processo e la messa alla prova includendo anche quello di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, riducendo di fatto le conseguenze per chi aggredisce le forze dell’ordine».

Per Serpi bisogna fare attenzione anche «alle future iniziative legislative, come lo svuota carceri, che creano preoccupanti segnali per la sicurezza degli operatori di polizia».

«È imprescindibile un intervento normativo del Governo affinché vengano tutelate adeguatamente le forze dell’ordine», conclude il sindacato.

