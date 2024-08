Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – La tradizionale Festa Patronale in onore di Maria SS di Siponto torna anche quest’anno con un evento speciale dedicato all’inclusività e alla solidarietà.

Mercoledì 28 agosto, il Luna Park in zona mercato Scaloria aprirà gratuitamente dalle 18.00 le sue porte per un pomeriggio interamente dedicato alle persone con disabilità, offrendo loro la possibilità di vivere momenti di gioia e divertimento in totale sicurezza e senza barriere.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Comitato Festa Patronale e con la partecipazione attiva dei giostrai.

La giornata è stata organizzata con il prezioso contributo delle associazioni sipontine, che si sono unite per garantire una partecipazione ampia e coinvolgente per tutti.

L’evento si terrà dalle ore 18:00 alle 20:00. Si raccomanda che tutti i partecipanti non autosufficienti siano accompagnati da un CareGiver familiare o da un operatore per poter salire in sicurezza sulle giostre.

L’appuntamento è fissato per le ore 18:00 presso l’area mercatale Scaloria. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata all’insegna dell’inclusione e del divertimento per tutti!