LECCE – Trovato privo di vita in casa di un parente. È giallo a Parabita, nel Salento, attorno alla morte di un 23enne di nazionalità rumena ma domiciliato a Sannicola.

Il giovane è stato trovato privo di vita questa mattina in un’abitazione del centro.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione cittadina, mentre la salma, su disposizione della Procura di Lecce, è stata trasferita nella camera mortuaria del “Vito Fazzi”, in attesa degli accertamenti medico-legali utili a stabilire le cause della morte.

Non si esclude alcuna pista, neanche quella legata agli stupefacenti. Non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza.

In segno di rispetto per quanto accaduto, l’amministrazione del sindaco Stefano Prete ha annullato lo spettacolo itinerante organizzato dal Comune in occasione della Notte della vicinanza, in programma ieri sera.

Lo riporta quotidianodipuglia.it