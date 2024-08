ANSA. Circa un mese fa avrebbe accompagnato la moglie nei pressi di una cava dismessa, a San Pancrazio Salentino (Brindisi), incitandola a suicidarsi.

La donna riuscì a fuggire denunciando questo ed altri episodi di maltrattamenti e violenze alle forze dell’ordine.

L’uomo, di 30 anni, è stato arrestato oggi e si trova ora agli arresti domiciliari. E’ accusato di maltrattamenti in famiglia e istigazione al suicidio: l’arresto è avvenuto sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi su richiesta della procura.

L’uomo nel corso degli ultimi mesi avrebbe non solo rivolto una serie di minacce nei confronti della moglie, ma secondo l’accusa in alcune circostanze l’avrebbe anche picchiata.