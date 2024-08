MILANO – Non sarebbe stato un incidente con un pirata della strada quello che il 9 agosto è costato la vita a Fabio Ravasio, un cinquantaduenne con una passione per lo sport investito poco prima delle 20 in via Vela a Parabiago, nel Milanese, ma una vera e propria esecuzione.

I carabinieri di Legnano hanno fermato, su richiesta della Procura di Busto Arsizio, sei persone, fra cui la compagna, con l’accusa di omicidio in concorso aggravato dalla premeditazione dopo che, anche grazie alle confessioni, è stata ritrovata la vettura dell’investimento.

Impatto frontale violento

L’auto nera che viaggiava al confine fra Parabiago e Casorezzo proprio mentre in direzione contraria con la sua mountain bike arrivava Ravasio, conosciuto in paese anche per la sua passione per il ciclismo e il tennis, si è spostata sulla sua carreggiata e lo ha colpito frontalmente.

Un urto fortissimo per cui è caduto violentemente a terra. E’ stato portato in ospedale ma è morto poche ore dopo.

Targa contraffatta

Anche la macchina, hanno spiegato alcuni testimoni, ha sbattuto contro il guard rail danneggiando la carrozzerie e le luci.

Dalle immagini, i carabinieri hanno accertato che la targa della macchina con cui l’uomo è stato investito era stata contraffatta.

Hanno così controllato le targhe associabili all’auto nera e hanno scoperto che era intestata a una persona che conosceva Ravasio.

