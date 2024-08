MANFREDONIA (FOGGIA) – “๐€๐ฅ ๐’๐ข๐ ๐ง๐จ๐ซ ๐๐ซ๐ž๐Ÿ๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ ๐จ๐ ๐ ๐ข๐š

๐€๐ฅ ๐’๐ข๐ ๐ง๐จ๐ซ ๐’๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ ๐๐ข ๐‚๐ข๐ญ๐ญ๐šฬ€ ๐๐ข ๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š

๐€๐ฅ ๐’๐ข๐ ๐ง๐จ๐ซ ๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž

๐€๐ฅ ๐’๐ข๐ ๐ง๐จ๐ซ ๐’๐ž๐ ๐ซ๐ž๐ญ๐š๐ซ๐ข๐จ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž

L O R O S E D I

Oggetto : ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™ง๐™ค๐™œ๐™–๐™ฏ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™š (๐™จ๐™ฉ๐™–๐™ฉ๐™ค ๐™™๐™ž ๐™–๐™ซ๐™–๐™ฃ๐™ฏ๐™–๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ค ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™œ๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™ž ๐™‹๐™‰๐™๐™) ๐™˜๐™ค๐™ฃ ๐™ง๐™ž๐™จ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™– ๐™จ๐™˜๐™ง๐™ž๐™ฉ๐™ฉ๐™–.

Il sottoscritto Consigliere comunale, Giuseppe Marasco (Capogruppo Fratelli dโ€™Italia โ€“ Giorgia Meloni)

PREMESSO

che il PNRR รจ una grande occasione per la Nazione ma anche per ogni singolo Comune per veder finanziati progetti su vari ambiti della vita sociale, economica e infrastrutturale che le procedure prevedono bandi e assegnazioni complessi attraverso i quali il Governo eroga risorse a Regioni ed Enti locali con i Comuni principali soggetti attuatori dei progetti sopra ricordati che l’Unione Europea ha messo paletti estremamente rigidi non solo riguardo la tempistica ma anche per quanto concerne parametri da rispettare nel contesto di realizzazione dei progetti stessi come ad esempio quote di genere e classi anagrafiche che dette rigiditร mettono a rischio l’attuazione dei progetti e le successive erogazioni da parte dell’Unione Europea che per far fronte a queste esigenze รจ in via di definizione un decreto che dimezza la tempistica sui poteri sostitutivi (da trenta a quindi giorni) superata la quale subentrano commissari ad acta governativi

INTERROGA LA S.V.

a) sul numero di progetti determinati da bandi ed assegnazioni in cui il Comune di Manfredonia รจ soggetto attuatore

b) sulla quantificazione economica complessiva di detti progetti

c) sullo stato di attuazione dei progetti e sul rispetto della tempistica

d) sull’opportunitร di fornire ai Consiglieri comunali un elenco dettagliato dei progetti in essere e sulla valutazione dei medesimi in apposita Commissione consiliare

e) sull’opportunitร di rendere la Commissione consiliare competente soggetto istituzionale di interfaccia con la Comunitร riguardo le volontร e le possibilitร future di cogliere nuove possibilitร con il PNRR da parte dell’Amministrazione comunale”.

Lo riporta il Consigliere Comunale F.d.I. interrogante Giuseppe Marasco.

