MANFREDONIA (FOGGIA) – “Chi disprezza, compra!”. Il sempreverde adagio è sempre più di moda per l’Amministrazione La Marca, divenuta ormai professionista del copia/incolla dell’operato dell’Amministrazione Rotice e di ciò che a favore di telecamere e social critica e condanna, ma che, nei fatti, porta avanti proponendolo come incredibile ed originale novità.

Nei giorni di presentazione del “Manfredonia Festival 2024” (che ricordiamo è stato organizzato utilizzando 60mila euro di risorse del Comune senza alcun Avviso Pubblico per attività pressoché “caserecce”) l’Assessore ai Grandi Eventi, Francesco Schiavone, criticava aspramente in pubblico quanto fatto in materia dall’Amministrazione Rotice, addirittura prendendone le distanze in malo modo.

Ebbene, evidentemente queste distanze non sono state prese poi così tanto bene, tant’è che nel programma della Festa Patronale, al giorno 27 agosto, in Spiaggia Castello ritroviamo la “Rievocazione Storica della Sciabica”, manifestazione fulcro del “Manfredonia Festival 2023”, che aveva riscosso grande successo di pubblico e di consensi e che sarebbe divenuto l’appuntamento clou delle estati sipontine degli anni successivi.

Una manifestazione fortemente voluta dal sindaco Gianni Rotice, che aveva reso subito concreta un’idea del Centro Cultura del Mare Manfredonia del Prof. Giovanni Simone e della categoria dei pescatori, felici di veder rinascere uno dei tratti identitari e storici di Manfredonia, lasciato cadere colpevolmente nel dimenticatoio.

Un segnale tangibile anche di supporto alla marineria, sempre più bistratta ed in difficoltà, ma che rappresenta il motore dell’economia e della cultura di Manfredonia.

A condurre quella stupenda manifestazione ricostruita nella tradizione in ogni dettaglio, a partire dagli abiti e dall’utilizzo del gergo dialettale, c’era proprio Stefania Fortunato, attuale Presidente del Comitato Festa Patronale, alla quale ci rivolgiamo, conoscendo la sua sensibilità al tema, per inserire nel programma ufficiale delle manifestazioni civili, oltre ai saggi di varie palestre e scuole di ballo, anche le giornate gratuite al luna park dedicate ai diversamente abili e alle famiglie socialmente più fragili, così come fatto negli ultimi due anni, evitando la ressa del solito mercato clientelare dei privilegiati detentori di “blocchetti”.

Ed a proposito di “Sciabica” e di tradizioni marinaresche, rilanciamo all’Amministrazione comunale ed a quella provinciale l’appello del già sindaco Rotice nel trovare una sede idonea allo sfrattato “Museo del Mare”, attrattore culturale e turistico di cui Manfredonia non può fare proprio a meno e per il quale, il Centro Cultura del Mare ha lavorato alacremente e gratuitamente per oltre trent’anni, donando al territorio , anche a futura memoria, un patrimonio materiale ed immateriale straordinario.

Lo riporta una nota di “𝐒𝐓𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐅𝐀𝐂𝐄𝐍𝐃𝐎”