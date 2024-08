FOGGIA – “Sono pulita e non fumo, cerco stanza singola in affitto a Bari”: il manifesto di una studentessa che non riesce a trovare casa.

Marialuna d’Amicis è originaria della provincia di Foggia, a ottobre si laurea in Molise e deve iniziare un master in città ma fino alla pubblicazione del curriculum in stile casting non era riuscita a ottenere neanche un appuntamento.

“L’ho messo online nei gruppi e me ne hanno fissati quattro”.

Lo riporta bari.repubblica.it