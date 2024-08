“SICUREZZA E DECORO URBANI. Interrogazione. Il sindaco è titolare di specifici poteri, in tema di sicurezza e decoro urbani, sanciti dall’art. 54 TUEL e dal decreto del ministro dell’interno del 5 agosto 2008. Ho, pertanto, depositato un’interrogazione, volta a chiedere quali interventi intenda porre in essere, per prevenire e contrastare i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcol e le situazioni, che alterano il decoro urbano, causate dall’illecita occupazione di suolo pubblico.

Appare nota a tutti, infatti, la frequenza, pressoché quotidiana, con la quale si verificano episodi, che sfociano in risse ed aggressioni, soprattutto all’interno delle aree centrali di aggregazione ed, in generale, degli spazi pubblici cittadini.

Così come evidenti si rivelano le illecite e selvagge occupazioni di suolo pubblico, in ogni dove, da parte di taluni esercenti attività commerciali. A questo fine, non ho ancora ricevuto riscontro dal Comune, in ordine ad una mia istanza, datata 30 luglio, mediante la quale domandavo notizie, circa i controlli effettuati dai competenti organi municipali, in merito al versamento del canone unico patrimoniale, ossia del corrispettivo, dovuto da chi occupa il suolo pubblico allo stesso Comune. Legalità e trasparenza amministrativa: due sterili principi o valori effettivi?”.

Lo dice in una nota Ugo Galli, consigliere comunale di Manfredonia.