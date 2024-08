MANFREDONIA (FOGGIA) – Giro in barca a vela concitato per la famiglia Colella di Bari.

Madre, padre, figlio e amico a bordo stavano rientrando da Manfredonia quando, al largo di Giovinazzo, hanno individuato una caretta caretta in evidente difficoltà.

L’animale nuotava a fatica e presentava una vistosa ferita sul carapace.

Allora hanno chiamato la Capitaneria di porto che ha indicato loro il da farsi.

Il signor Leo Colella si è tuffato, ha recuperato la tartaruga e con l’aiuto dell’amico, Luca Mengoni, l’ha messa al sicuro a bordo dell’imbarcazione.

Poi i velisti si sono diretti al porto di Giovinazzo dove ad attenderli c’erano i responsabili del centro recupero tartarughe di Molfetta.

L’animale adesso è in ottime mani, è stato messo in una vasca, sarà curato e, appena sarà in grado di andare nuovamente per mare, sarà rimesso in libertà.

Lo riporta Tgnorba.