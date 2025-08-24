SAN GIOVANNI ROTONDO, 23 agosto 2025 – «La Puglia, insieme a Campania, Calabria e Sicilia, è tra le regioni italiane con il più alto tasso di randagismo canino».

È questo l’allarme lanciato dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) in occasione della visita della premier Giorgia Meloni a un allevamento di cani corsi a San Giovanni Rotondo.

In un comunicato diffuso nelle ultime ore, l’associazione animalista ha ribadito la necessità di un intervento diretto del governo per affrontare la situazione emergenziale che riguarda migliaia di cani abbandonati e rinchiusi nei canili della regione.

«Pur riconoscendo il diritto della presidente del Consiglio di visitare gli allevamenti che ritiene opportuno – si legge nella nota – chiediamo con forza che siano programmate anche visite nei canili, specialmente in quelli definiti lager, dove quotidianamente i cani muoiono di fame, caldo e inedia».

L’AIDAA ha inoltre denunciato il fenomeno criminale legato allo sfruttamento dei cani da parte della criminalità organizzata, che li utilizza per i combattimenti clandestini in diverse zone d’Italia.

«È necessario – prosegue il comunicato – che il governo si interessi anche a questo aspetto, mettendo in campo strumenti di contrasto più efficaci».

Infine, l’associazione ha rilanciato la proposta di una legge che vieti la vendita di cuccioli nei negozi, per incentivare le adozioni:

«Ci sono migliaia di cani abbandonati che aspettano una famiglia nei canili. Sarebbe importante destinare fondi e idee per promuovere le adozioni, piuttosto che incentivare il commercio di cuccioli».

La visita della premier a San Giovanni Rotondo, che aveva come obiettivo quello di conoscere da vicino una realtà di allevamento specializzato, ha dunque acceso i riflettori anche sulle problematiche legate al randagismo e alla tutela degli animali in Puglia e nel Sud Italia.