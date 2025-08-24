Edizione n° 5802

BALLON D'ESSAI

BUFERA // Cerignola, bufera sul consigliere Romano: “Trattativa Comune-mafia o sfida alla criminalità”
23 Agosto 2025 - ore  09:37

CALEMBOUR

RICCARDI // Manfredonia. “Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi: “Quando la democrazia si interrompe”. Riflessione su riforma art. 143 Tuel
23 Agosto 2025 - ore  11:57

MISTER ITALIA Due ragazzi di San Giovanni Rotondo e Zapponeta per “Mister Italia 2025”. Ecco chi sono

Alessandro De Marinis e Francesco Ciuffreda a caccia dell'ambita fascia nazionale

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Ci sono anche due ragazzi dalla provincia di Foggia tra i pretendenti al titolo di “Mister Italia 2025”.

Alessandro De Marinis, 20 anni di Zapponeta, 1.80 impiegato nel bar di famiglia con la passione per il crossfit (che pratica a livello agonistico) e Francesco Ciuffreda, 25enne di San Giovanni Rotondo, laureato in scienze infermieristiche con la passione per il calcio e la musica (si cimenta anche alla consolle come dj e produttore), sono infatti tra i 70 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”.

Un concorso, organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.
Alessandro e Francesco saranno impegnati mercoledì sera 27 agosto a Giulianova (TE) dove, in piazza del Mare, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una settantina di ragazzi selezionati in tutta la Penisola dallo staff di Claudio Marastoni. Soltanto quaranta di questi accederanno poi alla finalissima per succedere al bresciano Matteo Dall’Osto, vincitore dell’edizione 2024.

Per seguire l’avventura nel concorso dei due ragazzi foggiani basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

