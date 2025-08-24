Esordio al “Massimino”: il Catania di Toscano sfida il Foggia tra speranze e incognite

Catania si veste a festa per l’esordio nel campionato di Serie C 2025/2026: questa sera, domenica 24 agosto, alle ore 21.00, lo Stadio “Angelo Massimino” ospiterà Catania–Foggia, prima giornata del Girone C, diretta dall’arbitro Domenico Mirabella della sezione di Napoli.

Arbitro e precedenti

Mirabella sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Chiavaroli di Pescara e Carmine De Vito di Napoli, con Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro come quarto uomo. Durante la sua carriera ha diretto diverse gare nel Girone C, spesso con esiti favorevoli alle squadre di casa: otto successi interni, quattro pareggi e quattro vittorie esterne nelle ultime stagioni.

Contesti a confronto: entusiasmo vs penalizzazione

Il Catania, reduce dalla recente sconfitta contro il Crotone nel turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, punta a riscattarsi immediatamente e a rilanciare le proprie ambizioni di vertice sotto la guida di mister Domenico Toscano. L’obiettivo dichiarato è lottare per i primi posti e accendere l’entusiasmo di una tifoseria che ha già risposto in massa per l’esordio stagionale.

Situazione più complicata in casa Foggia, che si presenta in Sicilia con una penalizzazione di tre punti inflitta a fine luglio. Sotto la guida di Delio Rossi, la formazione pugliese è ancora in fase di costruzione, con un organico giovane e voglioso di mettersi in mostra. Occhi puntati sull’attaccante tedesco Till Winkelmann e sul centrocampista Gianmarco Castorri, due pedine destinate a crescere nel corso della stagione.

Le probabili formazioni

Il tecnico Toscano dovrebbe affidarsi al collaudato 3-4-2-1. In porta spazio a Dini, con la linea difensiva composta da Ierardi, Di Gennaro e Celli. Sulle corsie laterali agiranno Casasola e Donnarumma, mentre in mezzo Aloi e Corbari garantiranno muscoli e geometrie. Sulla trequarti ballottaggio tra Jimenez e Lunetta accanto a Cicerelli, con Forte pronto a guidare l’attacco come unico terminale offensivo.

Il Foggia, invece, dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 classico: Borbei o Magro tra i pali, Buttaro e Felicioli sugli esterni, Staver e Panico a comporre il pacchetto difensivo centrale. In mediana agiranno Garofalo, Pazienza e Castorri, con il tridente formato da Orlando, Bevilacqua e Winkelmann incaricato di dare profondità e imprevedibilità alla manovra.

Il calendario del Catania: una stagione lunga e intensa

Il fischio d’inizio al “Massimino” segna l’inizio di un cammino lungo e ricco di insidie. Dopo questa prima giornata, il calendario propone subito un avvio intenso con turni infrasettimanali e derby siciliani, tra cui quelli contro Trapani e Siracusa, previsti tra fine settembre e inizio ottobre. L’obiettivo, per gli etnei, è dare continuità e accumulare punti preziosi già nelle prime settimane di campionato.

Aspettative e clima d’attesa

L’ambiente rossazzurro è carico: l’eliminazione in Coppa Italia è già stata archiviata e ora l’attenzione è tutta rivolta al campionato. Una vittoria all’esordio servirebbe a lanciare un segnale forte alle dirette concorrenti per la promozione. Toscano, dal canto suo, predica equilibrio e concentrazione, ma non nasconde l’ambizione di costruire una squadra capace di comandare il girone.

Sul fronte opposto, il Foggia si prepara a una trasferta complicata. La penalizzazione iniziale pesa, ma il gruppo ha dimostrato in ritiro di avere entusiasmo e determinazione. Rossi punta a fare leva sulla freschezza dei suoi giovani e sull’esperienza dei senatori per strappare punti pesanti già nella sfida d’esordio.

Copertura televisiva

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, sia sul canale Sky Sport Calcio che sul 254, e in streaming su NOW. Sarà così possibile seguire l’esordio della nuova stagione di Serie C, che per la prima volta adotta la denominazione “Serie C Sky Wifi”.

Vuoi che lo adatti in un tono più narrativo o preferisci mantenerlo in stile prettamente giornalistico?