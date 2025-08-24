Sole o temporali Tutto il meteo del Gargano e Foggia fino al 1° settembre” “Gargano e Foggia cosa aspettarsi dal cielo in questa ultima settimana di agosto” “Previsioni affidabili caldo e rovesci in arrivo tra Gargano e provincia di Foggia”

Da oggi, 24 agosto, fino al 1° settembre, il meteo sul Gargano e nella provincia di Foggia presenterà condizioni generalmente favorevoli, con qualche variazione locale.

Gargano

Nei primi giorni, dal 24 al 26 agosto, il cielo alternerà sole e brevi rovesci: le temperature massime si aggireranno tra i 24 e i 26 °C, mentre le minime saranno tra i 17 e i 18 °C. Dal 27 al 30 agosto è previsto un miglioramento: giornate soleggiate con qualche velatura, e temperature massime in aumento fino a circa 31 °C.

Il 31 agosto sarà caratterizzato da bel tempo e temperature gradevoli. Attenzione però al 1° settembre, quando sono possibili temporali sparsi in alcune zone, con temperature tra i 18 e i 26 °C. Per questa giornata è stata emessa allerta meteo gialla: si consiglia prudenza nelle attività all’aperto.

Provincia di Foggia

Il clima in pianura sarà generalmente più caldo e stabile. Dal 24 al 26 agosto, giornate soleggiate con temperature massime tra i 32 e i 34 °C e minime tra 18 e 20 °C. Dal 27 al 29 agosto, il caldo persisterà; per il 29 agosto è prevista solo una lieve instabilità con possibili temporali al mattino, seguiti da schiarite.

Dal 30 agosto al 1° settembre, il tempo resterà prevalentemente soleggiato, con temperature massime sui 30–32 °C e minime tra 18 e 19 °C. Nessun temporale significativo è previsto.

Il Gargano vivrà giornate generalmente soleggiate, con qualche pioggia locale e un possibile peggioramento il 1° settembre. La provincia di Foggia invece manterrà condizioni più calde e stabili, con solo lievi temporali locali il 29 agosto.