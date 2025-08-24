Edizione n° 5802

BALLON D'ESSAI

SESSO // Sesso in pubblico, criminalità, degrado. “Difendiamo il Quartiere Ferrovia – Filo diretto”: la proposta dei residenti
24 Agosto 2025 - ore  10:49

CALEMBOUR

CRONACA // Gignod (Aosta), ritrovata la 16enne scomparsa: salvata dal cane eroe “Teo”, era in una scarpata
24 Agosto 2025 - ore  11:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Gignod (Aosta), ritrovata la 16enne scomparsa: salvata dal cane eroe “Teo”, era in una scarpata

CRONACA Gignod (Aosta), ritrovata la 16enne scomparsa: salvata dal cane eroe “Teo”, era in una scarpata

L'animale dei vigili del fuoco ha individuato la ragazza, che poi è stata portata in ospedale. Le sue condizioni sono buone

Gignod (Aosta), ritrovata la 16enne scomparsa: salvata dal cane eroe "Teo", era in una scarpata

Gignod (Aosta), ritrovata la 16enne scomparsa: salvata dal cane eroe "Teo", era in una scarpata - PH ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Agosto 2025
Cronaca // Primo piano //

È stata ritrovata la ragazza di 16 anni, residente ad Aosta, scomparsa da venerdì sera. I genitori avevano sporto denuncia ai carabinieri. La giovane era stata vista per l’ultima volta a Gignod, località non lontana dal capoluogo, durante una festa di paese. La 16enne è stata individuata nei pressi di una scarpata, lungo la strada statale 27 del Gran San Bernardo, ed è stata condotta in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

In fondo al burrone la ragazza è stata individuata da “Teo”, il cane da ricerca persone dei vigili del fuoco di Aosta. La ragazza era vigile e i suoi parametri vitali sono risultati buoni. È stata trasportata all’ospedale Parini di Aosta con un’ambulanza. Apparentemente non presenta segni di aggressioni o violenze, ma saranno gli ulteriori accertamenti a stabilirlo. Da capire se sia arrivata al bordo di quella scarpata dopo essere scivolata o se si sia fermata lì per riposare.

Le ricerche si sono concentrate in quel tratto di strada, dopo l’esame delle registrazioni di alcune telecamere di una vicina stazione di rifornimento che hanno ripreso il passaggio della giovane, in direzione Aosta. Su indicazione dei carabinieri, la centrale unica del soccorso nel pomeriggio di sabato aveva avviato il piano regionale di ricerca persona scomparsa, per il tramite della Protezione Civile.

La sedicenne si era allontanata da sola dopo una lite tra ragazzi. L’ultimo contatto via telefono era avvenuto intorno alle 5.30, con il ragazzo e un’amica. Poi, nel corso della giornata, una cella ad Allein aveva agganciato ancora il suo smartphone.

Lo riporta l’Ansa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.