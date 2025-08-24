Gignod (Aosta), ritrovata la 16enne scomparsa: salvata dal cane eroe "Teo", era in una scarpata

È stata ritrovata la ragazza di 16 anni, residente ad Aosta, scomparsa da venerdì sera. I genitori avevano sporto denuncia ai carabinieri. La giovane era stata vista per l’ultima volta a Gignod, località non lontana dal capoluogo, durante una festa di paese. La 16enne è stata individuata nei pressi di una scarpata, lungo la strada statale 27 del Gran San Bernardo, ed è stata condotta in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

In fondo al burrone la ragazza è stata individuata da “Teo”, il cane da ricerca persone dei vigili del fuoco di Aosta. La ragazza era vigile e i suoi parametri vitali sono risultati buoni. È stata trasportata all’ospedale Parini di Aosta con un’ambulanza. Apparentemente non presenta segni di aggressioni o violenze, ma saranno gli ulteriori accertamenti a stabilirlo. Da capire se sia arrivata al bordo di quella scarpata dopo essere scivolata o se si sia fermata lì per riposare.

Le ricerche si sono concentrate in quel tratto di strada, dopo l’esame delle registrazioni di alcune telecamere di una vicina stazione di rifornimento che hanno ripreso il passaggio della giovane, in direzione Aosta. Su indicazione dei carabinieri, la centrale unica del soccorso nel pomeriggio di sabato aveva avviato il piano regionale di ricerca persona scomparsa, per il tramite della Protezione Civile.

La sedicenne si era allontanata da sola dopo una lite tra ragazzi. L’ultimo contatto via telefono era avvenuto intorno alle 5.30, con il ragazzo e un’amica. Poi, nel corso della giornata, una cella ad Allein aveva agganciato ancora il suo smartphone.

Lo riporta l’Ansa.