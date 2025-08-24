Edizione n° 5803

24 Agosto 2025 - ore  10:49

24 Agosto 2025 - ore  11:31

INCIDENTE Manfredonia, auto si ribalta in Via delle Antiche Mura: conducente ferito lievemente

Il conducente del veicolo, rimasto ferito in modo lieve, è stato prontamente soccorso

Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Attimi di paura questa mattina poco dopo l’alba in Via delle Antiche Mura, dove un’auto si è ribaltata improvvisamente. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, l’autista di una Lancia Musa – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo del mezzo, toccando un auto in sosta sulla sua sinistra e si è ribaltata. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone. L’auto in sosta è una Opel. Sul posto sono intervenuti Polizia Locale e Vigili del Fuoco

Il conducente del veicolo, rimasto ferito in modo lieve, è stato prontamente soccorso. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. Non risultano altri mezzi o persone coinvolte.

Nessun campo trovato.