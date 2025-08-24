Manfredonia, 24 agosto 2025. Intorno alle 5 del mattino, un bar situato in Via Togliatti, nei pressi dell’Acqua di Cristo, è stato preso di mira da una banda di malviventi.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero sfondato la vetrata d’ingresso del locale, riuscendo così a introdursi all’interno e ad asportare la cassa automatica. L’azione, rapida e mirata, ha causato ingenti danni alla struttura.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.