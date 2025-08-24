Edizione n° 5802

Sesso in pubblico, criminalità, degrado. "Difendiamo il Quartiere Ferrovia – Filo diretto": la proposta dei residenti
24 Agosto 2025 - ore  10:49

Gignod (Aosta), ritrovata la 16enne scomparsa: salvata dal cane eroe "Teo", era in una scarpata
24 Agosto 2025 - ore  11:31

Home // Manfredonia // Manfredonia, furto notturno in un bar di Via Togliatti: rubata la cassa automatica

CRONACA Manfredonia, furto notturno in un bar di Via Togliatti: rubata la cassa automatica

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero sfondato la vetrata d’ingresso del locale

(immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 24 agosto 2025. Intorno alle 5 del mattino, un bar situato in Via Togliatti, nei pressi dell’Acqua di Cristo, è stato preso di mira da una banda di malviventi.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero sfondato la vetrata d’ingresso del locale, riuscendo così a introdursi all’interno e ad asportare la cassa automatica. L’azione, rapida e mirata, ha causato ingenti danni alla struttura.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

