Edizione n° 5802

BALLON D'ESSAI

SESSO // Sesso in pubblico, criminalità, degrado. “Difendiamo il Quartiere Ferrovia – Filo diretto”: la proposta dei residenti
24 Agosto 2025 - ore  10:49

CALEMBOUR

CRONACA // Gignod (Aosta), ritrovata la 16enne scomparsa: salvata dal cane eroe “Teo”, era in una scarpata
24 Agosto 2025 - ore  11:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. Note per l’alba. La musica di Majstorovic e Starace incanta al sorgere del sole

MANFREDONIA Manfredonia. Note per l’alba. La musica di Majstorovic e Starace incanta al sorgere del sole

La Majstorovic e Starace hanno proposto una varietà di brani spaziando dal moderno al barocco, dal romantico al classico

Manfredonia. Note per l'alba. La musica di Majstorovic e Starace incanta al sorgere del sole (3)

Manfredonia. Note per l'alba. La musica di Majstorovic e Starace incanta al sorgere del sole (3)

AUTORE:
Salvatore Clemente
PUBBLICATO IL:
24 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

La pianista Lucija Majstorovic ed il violista Vincenzo Starace hanno accompagnato il sorgere del sole sipontino con una serie di brani che ha incantato il pubblico nella splendida cornice della passeggiata del porto turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia.

Con il concerto “Note per l’alba di domani”, eseguito da questo duo di artisti, si chiude la rassegna “Mille di queste notti” organizzata e curata da Bottega degli Apocrifi, patrocinata dal Comune di Manfredonia, sostenuta dalla Marina del Gargano e inserita all’interno del Manfredonia Festival.

La Majstorovic e Starace hanno proposto una varietà di brani spaziando dal moderno al barocco, dal romantico al classico. “Ci siamo conosciuti grazie a questo repertorio tanti anni fa e ogni volta è una grandissima emozione suonarli” ha chiosato la Majstorovic, pianista croata specializzata in musica da camera e repertorio contemporaneo, ha lavorato con musicisti di fama internazionale tra i quali: Bruno Canino, Emanuele Arciuli e il Trio di Parma.

Per Vincenzo Starace, violista del quintetto d’archi dei Wiener Kammersymphonie e collaboratore stabile con l’Orchestra da Camera di Mantova, questo ritorno a Manfredonia ha un significato particolare, dato che ha iniziato il suo percorso musicale proprio con la Bottega degli Apocrifi. “Ho iniziato a suonare dopo aver ascoltato la prima volta la viola da Fabio Trimigno” (musicista della compagnia teatrale botteghe degli Apocrifi).

L’esperienza di esibirsi all’alba, in un contesto così suggestivo, ha suscitato forti emozioni.

I due artisti si sono lasciati ispirare dal luogo suggestivo e dalla variazione della luce avvenuta durante il concerto (dal buio alla luminosità del sole sorgente).

“Suonare e vedere il mare… vedere la luce del sole cambiare anche durante il concerto è stata davvero una bella emozione che ha dato anche tanto all’interpretazione dei brani”.

I brani suonati

1. Arvo Pärt – Fratres
Iniziamo con Fratres di Arvo Pärt, un brano sospeso e meditativo. La musica si costruisce su formule ripetitive che evocano un senso di spiritualità senza tempo, dove il silenzio ha tanto peso quanto il suono.

2. Henry Eccles – Sonata in sol maggiore, I movimento
Torniamo al primo Settecento con il primo movimento della Sonata in sol di Henry Eccles, compositore inglese. È una pagina elegante, tipica del barocco, con linee melodiche ornate e dialogo vivace tra viola e pianoforte.

3. Robert Schumann – Märchenbilder
Con le Märchenbilder, Schumann ci porta nel mondo della fiaba. Quattro brevi movimenti che non raccontano storie precise, ma evocano atmosfere intime, sognanti e ricche di fantasia romantica.

4. Gabriel Fauré – Élégie
La Élégie di Fauré è un brano intenso e malinconico, inizialmente pensato per violoncello. Nella trascrizione per viola, la voce dello strumento acquista un calore profondo, che esprime dolore ma anche dolcezza.

5. Max Bruch – Romanze
La Romanze di Max Bruch è una delle pagine più amate del repertorio romantico per viola. Il brano canta con semplicità e calore, mettendo in risalto il timbro morbido e avvolgente dello strumento.

6. Ralph Vaughan Williams (arr. Watson Forbes) – Fantasia on Greensleeves
Concludiamo con la Fantasia su Greensleeves di Vaughan Williams, in un arrangiamento per viola e pianoforte di Watson Forbes. Basata su un’antica melodia inglese, è un brano ricco di nostalgia e lirismo, che chiude il programma con una nota di dolce serenità.

FOTOGALLERY SALVATORE CLEMENTE

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.