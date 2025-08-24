La pianista Lucija Majstorovic ed il violista Vincenzo Starace hanno accompagnato il sorgere del sole sipontino con una serie di brani che ha incantato il pubblico nella splendida cornice della passeggiata del porto turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia.

Con il concerto “Note per l’alba di domani”, eseguito da questo duo di artisti, si chiude la rassegna “Mille di queste notti” organizzata e curata da Bottega degli Apocrifi, patrocinata dal Comune di Manfredonia, sostenuta dalla Marina del Gargano e inserita all’interno del Manfredonia Festival.

La Majstorovic e Starace hanno proposto una varietà di brani spaziando dal moderno al barocco, dal romantico al classico. “Ci siamo conosciuti grazie a questo repertorio tanti anni fa e ogni volta è una grandissima emozione suonarli” ha chiosato la Majstorovic, pianista croata specializzata in musica da camera e repertorio contemporaneo, ha lavorato con musicisti di fama internazionale tra i quali: Bruno Canino, Emanuele Arciuli e il Trio di Parma.

Per Vincenzo Starace, violista del quintetto d’archi dei Wiener Kammersymphonie e collaboratore stabile con l’Orchestra da Camera di Mantova, questo ritorno a Manfredonia ha un significato particolare, dato che ha iniziato il suo percorso musicale proprio con la Bottega degli Apocrifi. “Ho iniziato a suonare dopo aver ascoltato la prima volta la viola da Fabio Trimigno” (musicista della compagnia teatrale botteghe degli Apocrifi).

L’esperienza di esibirsi all’alba, in un contesto così suggestivo, ha suscitato forti emozioni.

I due artisti si sono lasciati ispirare dal luogo suggestivo e dalla variazione della luce avvenuta durante il concerto (dal buio alla luminosità del sole sorgente).

“Suonare e vedere il mare… vedere la luce del sole cambiare anche durante il concerto è stata davvero una bella emozione che ha dato anche tanto all’interpretazione dei brani”.

I brani suonati

1. Arvo Pärt – Fratres

Iniziamo con Fratres di Arvo Pärt, un brano sospeso e meditativo. La musica si costruisce su formule ripetitive che evocano un senso di spiritualità senza tempo, dove il silenzio ha tanto peso quanto il suono.

2. Henry Eccles – Sonata in sol maggiore, I movimento

Torniamo al primo Settecento con il primo movimento della Sonata in sol di Henry Eccles, compositore inglese. È una pagina elegante, tipica del barocco, con linee melodiche ornate e dialogo vivace tra viola e pianoforte.

3. Robert Schumann – Märchenbilder

Con le Märchenbilder, Schumann ci porta nel mondo della fiaba. Quattro brevi movimenti che non raccontano storie precise, ma evocano atmosfere intime, sognanti e ricche di fantasia romantica.

4. Gabriel Fauré – Élégie

La Élégie di Fauré è un brano intenso e malinconico, inizialmente pensato per violoncello. Nella trascrizione per viola, la voce dello strumento acquista un calore profondo, che esprime dolore ma anche dolcezza.

5. Max Bruch – Romanze

La Romanze di Max Bruch è una delle pagine più amate del repertorio romantico per viola. Il brano canta con semplicità e calore, mettendo in risalto il timbro morbido e avvolgente dello strumento.

6. Ralph Vaughan Williams (arr. Watson Forbes) – Fantasia on Greensleeves

Concludiamo con la Fantasia su Greensleeves di Vaughan Williams, in un arrangiamento per viola e pianoforte di Watson Forbes. Basata su un’antica melodia inglese, è un brano ricco di nostalgia e lirismo, che chiude il programma con una nota di dolce serenità.

