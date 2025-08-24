Edizione n° 5802

24 Agosto 2025 - ore  10:49

24 Agosto 2025 - ore  11:31

Manfredonia, nuovo episodio inquietante: segnalato giovane che guarda le ragazze e si masturba

MANFREDONIA Manfredonia, nuovo episodio inquietante: segnalato giovane che guarda le ragazze e si masturba

Le segnalazioni sono state inoltrate alle autorità competenti. I residenti della zona chiedono un rapido intervento per garantire maggiore sicurezza e vigilanza nelle vie interessate.

POLIZIA NOTTE - fonte image ilpiacenza (archivio)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia – 24 agosto 2025 – Un nuovo episodio inquietante è stato segnalato ieri in Via Capitano di Palma, nei pressi della palestra Icos di Manfredonia.

Secondo la testimonianza di una cittadina, un giovane – che per modalità e descrizione fisica sembrerebbe lo stesso protagonista di un episodio analogo avvenuto notti fa in Via della Croce – si sarebbe masturbato in strada, senza preoccuparsi di essere visto.

La testimone ha riferito che l’uomo, di “età apparente tra i 25 e i 30 anni, alto, con capelli scuri corti, barba corta, indossava una maglietta bianca, bermuda neri e scarpe nere”. Durante l’accaduto non avrebbe proferito parola, limitandosi a fissarla senza alcuna reazione.

Si tratta del secondo episodio in poche ore dopo quello già denunciato nella notte tra il 22 e il 23 agosto, quando un uomo con caratteristiche simili era stato notato da una ragazza in Via della Croce, sempre a Manfredonia, intento nello stesso comportamento.

Le segnalazioni sono state inoltrate alle autorità competenti. I residenti della zona chiedono un rapido intervento per garantire maggiore sicurezza e vigilanza nelle vie interessate.

Chiunque abbia assistito a episodi analoghi o possa fornire elementi utili è invitato a rivolgersi alle forze dell’ordine, al fine di agevolare le indagini e prevenire ulteriori situazioni di pericolo.

