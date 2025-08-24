Le fontane di Piazza Papa Giovanni XXIII, antistante la Cattedrale di Maria SS. di Siponto, sono tornate a zampillare dopo un periodo di inattività. Un intervento di ripristino e pulizia che restituisce decoro a uno dei luoghi simbolo della città, spesso meta di cittadini e turisti.
A esprimere soddisfazione è stato il consigliere comunale e capogruppo Giuseppe Marasco, che in una nota ha ringraziato l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Schiavone per l’impegno dimostrato. «Dopo le mie numerose sollecitazioni – ha dichiarato Marasco – finalmente le fontane sono tornate funzionanti e pulite. È un grande miglioramento per la piazza e per l’immagine della città».
Il consigliere ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza della manutenzione costante degli spazi pubblici, considerata un diritto dei cittadini: «Mi aspetto che le fontane vengano mantenute in buone condizioni e che non si ripetano situazioni di degrado. I cittadini, soprattutto a fronte delle alte tasse che pagano, hanno diritto a spazi curati e funzionanti».
Marasco ha infine auspicato che questo intervento rappresenti un punto di partenza verso una maggiore attenzione complessiva alla cura urbana, affinché Manfredonia possa presentarsi sempre più accogliente e vivibile.
4 commenti su "Manfredonia, riattivate le fontane di Piazza Duomo: soddisfazione di Marasco"
Mó, p vdì asse l’aqque jì bbóne, fatt almóne nu móffele. S nó, t ajjinghjie nu cìcene e t lu mitt appùse allu cendróne nnand la port d cast
Marasco perché non hanno rimesso in funzione la fontana in via Maddalena.
E come mai non te ne sei accorto…..
Caro Colonnello Marasco, non è soltanto sua la soddisfazione di vedere zampillare le fontane di piazza Duomo, è anche di tutte le persone educate di Manfredonia.
Purtroppo, io vedo con i miei occhi, cosa ci buttano dentro a quelle fontane e devo dire che a questi ragazzi senza educazione, ci vorrebbe un’ ottimo verbale alla propria famiglia.
Basta metterci delle telecamere, vicino il muro della chiesa e vedrete che le fontane zampilleranno sempre, per la gioia di tutti gli educati di Manfredonia.
Caro sindaco, installate queste telecamere, non ci vuole uno scienziato per risolvere questo scempio.
Buona vita a tutti.
Il sig. Marasco deve essere fatto sindaco subito….. una persona che con impegno , attenzione e con molta denuncia lotta per avere la normalità in un paese devastato dalla incuria e speculazione amministrativa… dove la gente è dormiente e complice di tale degrado… Forza Giuseppe Marasco