Manfredonia, riattivate le fontane di Piazza Duomo: soddisfazione di Marasco

Le fontane di Piazza Papa Giovanni XXIII, antistante la Cattedrale di Maria SS. di Siponto, sono tornate a zampillare dopo un periodo di inattività. Un intervento di ripristino e pulizia che restituisce decoro a uno dei luoghi simbolo della città, spesso meta di cittadini e turisti.

A esprimere soddisfazione è stato il consigliere comunale e capogruppo Giuseppe Marasco, che in una nota ha ringraziato l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Schiavone per l’impegno dimostrato. «Dopo le mie numerose sollecitazioni – ha dichiarato Marasco – finalmente le fontane sono tornate funzionanti e pulite. È un grande miglioramento per la piazza e per l’immagine della città».

Il consigliere ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza della manutenzione costante degli spazi pubblici, considerata un diritto dei cittadini: «Mi aspetto che le fontane vengano mantenute in buone condizioni e che non si ripetano situazioni di degrado. I cittadini, soprattutto a fronte delle alte tasse che pagano, hanno diritto a spazi curati e funzionanti».

Marasco ha infine auspicato che questo intervento rappresenti un punto di partenza verso una maggiore attenzione complessiva alla cura urbana, affinché Manfredonia possa presentarsi sempre più accogliente e vivibile.