SESSO // Sesso in pubblico, criminalità, degrado. “Difendiamo il Quartiere Ferrovia – Filo diretto”: la proposta dei residenti
24 Agosto 2025 - ore  10:49

CRONACA // Gignod (Aosta), ritrovata la 16enne scomparsa: salvata dal cane eroe “Teo”, era in una scarpata
24 Agosto 2025 - ore  11:31

Home // Cultura // Michelle Lordi & Matthew Parrish, live at “LE FOGLIE DI ACANTO”

LUCERA Michelle Lordi & Matthew Parrish, live at “LE FOGLIE DI ACANTO”

Mercoledì 27 e Giovedì 28, il duo di Philadelphia (U.S.A) formato da Michele Lordi e Matthew Parrish, contrabbasso e voce, faranno tappa del loro tour europeo a Lucera,

Michelle Lordi & Matthew Parrish, live at "LE FOGLIE DI ACANTO"

Michelle Lordi & Matthew Parrish, live at "LE FOGLIE DI ACANTO"

Redazione
24 Agosto 2025
Cultura // Foggia //

Mercoledì 27 e Giovedì 28, il duo di Philadelphia (U.S.A) formato da Michele Lordi e Matthew Parrish, contrabbasso e voce, faranno tappa del loro tour europeo a Lucera, dopo la data parigina, ospiti della rassegna Lucera Insegnami la libertà delle rondini, curata da Carta Matta Studio, con la direzione artistica di Marco Vidino, Antonio e Giada Petrone, per Le Foglie di Acanto Centro per le Arti.

Continua dunque il cartellone indipendente proposto da Carta Matta per Le Foglie di Acanto dopo la serata con l’attore culto Tonino Taiuti, l’incontro con Sonia Bergamasco e il concerto evento di Marco Vidino.

Descritta dal San Francisco Chronicle come “un’interprete di grande sensibilità emotiva con una voce straordinariamente bella”, Michelle Lordi si è affermata come una voce unica nel jazz contemporaneo. A Lucera arriva con il grande contrabbassista Matthew Parrish, musicista molto richiesto nell’ambito del Jazz internazionale, ha registrando e andato in tournée con maestri del jazz come Al Grey, Harry “Sweets” Edison, Dee Dee Bridgewater, Stefon Harris, Regina Carter, Freddy Cole, Houston Person, Wynton Marsalis, Orrin Evans, Marion McPartland e molti altri.

“È entusiasmante creare musica e una vita con Matthew. Vivere insieme, crescere figli insieme, viaggiare insieme, insegnare insieme — si sente questo ritmo condiviso nella musica che creiamo”, afferma Lordi.

“Ovunque suoniamo e con chiunque suoniamo, portiamo con noi il nostro suono e la nostra connessione”, dichiarano Lordi e Parrish, entrambi docenti e direttori di ensemble jazz presso l’Università di Princeton.

“Il nostro percorso è iniziato come colleghi, ma è stato subito chiaro che condividevamo una connessione musicale rara”, racconta Parrish. “Fin dall’inizio, sono stato catturato dalla bellezza della voce di Michelle e dal suo profondo talento melodico.”

Il concerto a Le Foglie di Acanto continua il percorso intrapreso 3 anni fa da Carta Matta Studio per portare a Lucera figure artistiche di respiro internazionale.

Accesso riservato ai titolari della Carta Matta Card (che si può richiedere al numero sotto indicato).

Ingresso piazza Oberdan 17 Lucera (FG)

Apertura porta ore 20.45

Chiusura ore 21.20

Inizio concerto ore 21.30.

Durante la serata sarà possibile degustare il vino eccellente di Paolo Petrilli .

Info e prenotazioni

340 3652912

