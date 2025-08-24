Nuovi disagi in arrivo per chi viaggia in treno tra Puglia e Capitale. Dal 15 settembre alle ore 10.30 fino al 27 settembre alle 16.00, la linea Caserta–Foggia sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria sul tratto Caserta–PM Cervaro, con la conseguente sospensione di tutti i collegamenti diretti tra Bari e Roma.

Si tratta del secondo stop in pochi mesi: a giugno, infatti, la stessa tratta era rimasta bloccata per cinque giorni, costringendo pendolari, studenti e turisti a riorganizzare i propri spostamenti.

Disagi per studenti e pendolari

L’interruzione avrà un impatto pesante soprattutto per studenti fuori sede, lavoratori pendolari e turisti, che si troveranno a dover affrontare viaggi più lunghi e complessi, con tempi che in alcuni casi potranno superare le otto ore. Le alternative disponibili prevedono cambi lungo la dorsale adriatica, principalmente a Pescara o ad Ancona, con la necessità di prenotare più soluzioni di viaggio per completare il tragitto verso Roma o verso la Puglia.

Chi proverà a prenotare sui portali ufficiali di Trenitalia, infatti, noterà che le soluzioni dirette non saranno disponibili per l’intero periodo di cantiere, mentre restano attivi solo i collegamenti regionali e intercity limitati al territorio pugliese.

Lavori straordinari e potenziamento della rete

Lo stop, spiegano fonti di RFI, è necessario per consentire interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria in uno dei tratti più trafficati del Sud Italia. Obiettivo: migliorare l’affidabilità della linea e incrementare la sicurezza in vista di un ulteriore aumento del traffico ferroviario, soprattutto con l’entrata in servizio di nuovi convogli ad alta capacità.

Situazione Bari–Taranto: lavori quasi conclusi

Nel frattempo, si avviano alla conclusione i lavori sulla linea Bari–Taranto, interrotta dallo scorso 1° luglio. Qui gli interventi, che termineranno il 31 agosto, hanno riguardato il rinnovo dei binari nel tratto Gioia del Colle–Grottalupara, l’ammodernamento della stazione di Acquaviva delle Fonti e l’attivazione del nuovo sistema di controllo europeo ERTMS tra Bari Parco Nord e Gioia del Colle, destinato a migliorare la sicurezza e la regolarità della circolazione.

Autobus sostitutivi e raccomandazioni

Per ridurre i disagi, Trenitalia e RFI stanno predisponendo servizi sostitutivi su gomma per le tratte locali, ma resta consigliato a chi deve viaggiare tra Puglia e Lazio di programmare con anticipo il proprio spostamento, valutando soluzioni alternative come l’aereo o il viaggio su gomma a lunga percorrenza.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.