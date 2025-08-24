Edizione n° 5802

BALLON D'ESSAI

BUFERA // Cerignola, bufera sul consigliere Romano: “Trattativa Comune-mafia o sfida alla criminalità”
23 Agosto 2025 - ore  09:37

CALEMBOUR

RICCARDI // Manfredonia. “Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi: “Quando la democrazia si interrompe”. Riflessione su riforma art. 143 Tuel
23 Agosto 2025 - ore  11:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Vieste, turisti intrappolati nella grotta di Vignanotica: salvati dalla Guardia Costiera

VIGNANOTICA Vieste, turisti intrappolati nella grotta di Vignanotica: salvati dalla Guardia Costiera

Sotto il coordinamento del Reparto Operativo della Direzione Marittima di Bari, è stato immediatamente disposto l’intervento del battello veloce G.C.A074

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Vieste (FG) – Momenti di paura questa mattina sulla spiaggia di Vignanotica, nel territorio del Comune di Mattinata, dove un gruppo di bagnanti è rimasto intrappolato all’interno di una grotta a causa del maltempo e della caduta di detriti dalla falesia.

La segnalazione è giunta alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste tramite il numero di emergenza 112. Secondo quanto ricostruito, i turisti, nonostante il divieto di accesso per rischio frane, avevano cercato riparo nella grotta durante un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Sotto il coordinamento del Reparto Operativo della Direzione Marittima di Bari, è stato immediatamente disposto l’intervento del battello veloce G.C.A074, che ha raggiunto l’area e ha consentito il recupero in sicurezza dei malcapitati. I turisti, dopo il salvataggio, sono stati trasbordati in una zona sicura.

Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato ferite e non si è reso necessario l’intervento di personale sanitario, anche se lo spavento è stato notevole.

La Guardia Costiera coglie l’occasione per rinnovare l’appello alla prudenza, invitando bagnanti e visitatori a consultare sempre i bollettini meteo e a rispettare le ordinanze locali, soprattutto nelle aree segnalate come pericolose per il rischio di caduta massi.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.