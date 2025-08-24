Vieste (FG) – Momenti di paura questa mattina sulla spiaggia di Vignanotica, nel territorio del Comune di Mattinata, dove un gruppo di bagnanti è rimasto intrappolato all’interno di una grotta a causa del maltempo e della caduta di detriti dalla falesia.

La segnalazione è giunta alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste tramite il numero di emergenza 112. Secondo quanto ricostruito, i turisti, nonostante il divieto di accesso per rischio frane, avevano cercato riparo nella grotta durante un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Sotto il coordinamento del Reparto Operativo della Direzione Marittima di Bari, è stato immediatamente disposto l’intervento del battello veloce G.C.A074, che ha raggiunto l’area e ha consentito il recupero in sicurezza dei malcapitati. I turisti, dopo il salvataggio, sono stati trasbordati in una zona sicura.

Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato ferite e non si è reso necessario l’intervento di personale sanitario, anche se lo spavento è stato notevole.

La Guardia Costiera coglie l’occasione per rinnovare l’appello alla prudenza, invitando bagnanti e visitatori a consultare sempre i bollettini meteo e a rispettare le ordinanze locali, soprattutto nelle aree segnalate come pericolose per il rischio di caduta massi.