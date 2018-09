Costituzione nuovi Presidi di Libera nel Foggiano

Di:

Continua il percorso di alcuni gruppi verso la costituzione di Presidi di Libera sul territorio provinciale di Foggia. In particolare a breve sarà comunicata la data di inaugurazione di un presidio Scolastico presso l’IPSAAR “E. Mattei”, a Vieste, che si aggiunge a quello già esistente di Cerignola.

“I presidi sono la presenza più prossima di Libera nelle comunità locali e possono nascere su base locale, comunale, intercomunale ma anche nelle scuole, nelle università o nei luoghi di lavoro”, spiega il referente provinciale dell’associazione, Salvatore Spinelli.

I prossimi impegni vedranno riunirsi per continuare il percorso di formazione e di costruzione il gruppo di San Severo il 26 settembre alle ore 17.30 presso la sede della Caritas, il gruppo di San Marco in Lamis il 1 ottobre alle ore 18 presso i locali del Laboratorio “Arte Facendo” ed il gruppo di Foggia il 3 Ottobre alle ore 19 presso la sede del Coordinamento Provinciale (convento di San Pasquale, via F. Crispi).

“Rivolgiamo un invito alle associazioni, ai gruppi ed ai singoli cittadini che desiderano partecipare e attivarsi sulle tematiche portate avanti da Libera, a partecipare a questi percorsi per essere tra i fondatori dei presidi che stanno nascendo e a promuoverne di nuovi per portare avanti gli impegni di co-responsabilità presi durante la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” dello scorso 21 marzo”.

Per maggiori informazioni, i contatti dell’associazione sono:

foggia@libera.it

Pagina Facebook: Libera Foggia.

Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie Coordinamento Provinciale di Foggia