Daunia Comics & Games 2018, boom di presenze

Di:

Foggia. Nonostante le temperature ancora estive, in migliaia hanno preferito al mare il Daunia Comics & Games per vivere una full immersion nell’universo della fantasia. Una tre giorni di fiera, conclusasi ieri sera, che da quattro anni attira gli appassionati di fumetto, videogiochi e cartoni animati i cui personaggi hanno preso sembianze vere grazie ai tantissimi cosplayer provenienti da tutta Italia che hanno riempito di colore un evento che affascina ormai anche chi è lontano da questo mondo. “Vedere ragazzini emozionarsi dinanzi a Paola Barbato, sceneggiatrice del loro amato Dylan Dog o di fronte all’autografo di Andrea Dentuto, disegnatore di Lupin in Giappone – dichiarano gli organizzatori Giorgio e Flavio Di Corcia dell’Associazione Cosplay Foggia – ci ripaga dei sacrifici affrontati e ci induce ad andare avanti. Con questa manifestazione Foggia potrebbe davvero ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama comics nazionale, così come avviene da anni a Lucca. Ma per realizzare questo ambizioso obiettivo, avremmo bisogno di maggiore supporto e di un più ampio coinvolgimento istituzionale, economico, logistico-organizzativo”.

All’evento – inaugurato dall’assessore alla cultura del Comune di Foggia Anna Paola Giuliani e per il quale è stato importantissimo il contributo dei direttori artistici Paolo Pugliese, Alex Sciolan e Raffaella Massacesi (rispettivamente per le aree comics, palco-youtuber e workshop) – hanno partecipato anche tantissime famiglie che per l’occasione hanno voluto travestirsi per entrare nel vero clima cosplay. Il programma del Daunia Comics & Games 2018 è stato davvero corposo. Spettacoli e laboratori per bambini, incontri e firmacopie con grandi fumettisti presentazioni di libri, talk che hanno messo a confronto youtuber come Brazo Crew, Arcade Boyz e Maurizio Merluzzo con grandi doppiatori e conduttori televisivi come Pietro Ubaldi e Mauro Serio. A tutto questo si è aggiunta un’area game presa d’assalto dai ragazzi e la musica trascinante dell’eclettica violinista Lucia La Rezza, del live performer Paolo Tuci e delle Stelle di Hokuto, che tra sigle di cartoni, film e famose serie televisive, hanno trascinato il pubblico nei gironi de “La NERDina Commedia”. Si è trattato di una miscela esplosiva di entusiasmo che anche gli zombie dell’associazione Campus77 non sono riusciti a placare.

“Sono sempre felice di partecipare a realtà alle quali non mi ero ancora avvicinata – ha detto Paola Barbato, sceneggiatrice di Dylan Dog. Lo faccio con molto piacere per incontrare il pubblico e soprattutto i giovani innamorati del mio mestiere, ai quali dico sempre che è importante studiare anche quando si sbaglia e si cade. Soltanto lo studio, unito ad una base di talento e ad un pizzico di fortuna, può portare lontano.”.