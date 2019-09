Festa Provinciale Fratelli d’Italia a San Menaio

Di:

Si svolgerà a San Menaio (frazione balneare di Vico del Gargano) da venerdì 27 a domenica 29 settembre “Verso il 2020: Fratelli d’Italia forza determinante per il riscatto della Puglia”, la festa provinciale del partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni.

Dopo il grande successo di Atreju, l’appuntamento storico di FdI, la Puglia e la provincia di Foggia saranno protagoniste di una tre giorni di confronto e dibattito su politica ed economia, che vedranno protagoniste figure di primissimo piano come l’on. Raffaele Fitto, presidente del gruppo parlamentare europeo ECR, l’on. Marcello Gemmato, responsabile nazionale Politiche per il Mezzogiorno, l’on. Ylenia Lucaselli, componente Commissione Bilancio e responsabile nazionale per il Commercio estero del partito, autorevoli autorità istituzionali, i coordinatori regionali dei partiti di centrodestra, consiglieri regionali e i vertici delle principali organizzazioni datoriali e di categoria.

Il programma completo e il senso della manifestazione verranno illustrati domani, mercoledì 25 settembre, dai coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia Franco Di Giuseppe e Giandonato La Salandra, e dal consigliere regionale Giannicola De Leonardis nella sede del partito a Foggia, in via Salomone 95. Inizio alle ore 10.30.

La presente vale come invito.

Foggia, 24 settembre 2019