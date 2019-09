Incidente sulla SS655 a Candela, 1 ferito

Di:

Bari, 24 settembre 2019. La strada statale 655 “Bradanica” è provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 32,000, a causa di un incidente avvenuto a Candela, in provincia di Foggia. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante ed un’autovettura, con una persona ferita.

Il traffico viene bloccato in loco per mancanza di viabilità alternativa.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, l’Impresa di Pronto intervento, il 118, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.