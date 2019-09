Manfredonia. “Controversie di pescatori fra dispetti e carenza di pescato”

Di:

L’ATTIVITA’ di pesca, dopo il fermo obbligatorio estivo, è ripresa a pieno ritmo e sono riprese anche le immancabili lamentele dei pescatori e pure le beghe fra di loro. L’ultima in ordine di tempo è quella riguardante il passaggio della matricola di iscrizione nei registi navali da un peschereccio ad un altro di nuova costruzione senza però mettere in disarmo il primo che avrebbe proseguito ad uscire in mare per battute di pesca. Fin qui niente di strano. Se non che, a quanto segnalano alcuni pescatori in una lettera indirizzata al Comando generale delle Capitanerie di porto e alla Capitaneria di porto di Manfredonia, non si tratterebbe di una nuova motobarca, bensì di una imbarcazione usata, ma con diverse caratteristiche dimensionali e diverso apparato motore. Anche questa una operazione del tutto ordinaria se non fosse per il fatto che la vecchia barca alla quale è stata tolta la matricola per passarla alla nuova, avrebbe dovuto essere demolita o passare al “traffico” ovverosia ad altra attività che non fosse la pesca. Invece, secondo gli autori della lettera, così non è stato: la “vecchia” motopesca ha continuato ad essere impiegata in battute di pesca. E così non va bene.

“SI SA che una imbarcazione passata al traffico – è scritto nella lettera – non dovrebbe più essere riabilitata all’attività di pesca in base a quanto stabilito dai decreti ministeriali. Inoltre va segnalato che l’unità che avrebbe dovuto essere “passata al traffico”, presenta a bordo ancora attrezzatura da pesca che quindi non hanno più motivo di essere a bordo come si evince dalle foto allegate”. Di qui l’invito “ai soggetti preposti alla vigilanza marittima ad effettuare i dovuti controlli anche attraverso i sistemi di video sorveglianza, e tenendo conto dell’ordinanza regolatrice delle entrate e delle uscite comunicate via radio”.

UN EPISODIO fra i tanti che denotano il nervosismo che attraversa la categoria dei pescatori alle prese con una caterva di problemi legati ai controlli da parte dell’autorità marittima andatisi intensificando al fine di regolamentare le attività di pesca e dunque reprimere comportamenti contra legem che minacciano l’equilibrio dell’ecosistema marino. Probabilmente, anzi sicuramente, la segnalazione da parte di alcuni pescatori della posizione irregolare di un peschereccio, rientra in questo contesto nel quale va considerata anche la accentuata concorrenza tra le imbarcazioni che devono dividersi i tratti di mare pescosi per ottenere pescate generose.

SULLO sfondo delle schermaglie fra pescatori non è infatti estranea la lamentela comune per le ridotte quantità di pesce pescato. Talune specie, come seppie e polpi, si sono sensibilmente ridotte. La proverbiale pescosità del mare del golfo, ha perso parecchio della sua ricchezza ittica. I pescherecci per accrescere la reddittività delle battute di pesca, devono andare al largo del golfo. Un campanello d’allarme che andrebbe preso in seria considerazione per arginare fenomeni che a quanto pare vanno sempre più evidenziandosi a tutto scapito di una attività fondamentale non solo per l’economia locale.

Michele Apollonio