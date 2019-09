‘Nessuno Tocchi Abele’: nasce a Foggia l’associazione contro il bullismo

Di:

Nasce a Foggia l’associazione “Nessuno tocchi Abele” contro il bullismo. Sono 5 i soci fondatori, 5 donne fra educatrici, psicologhe e pedagogiste. Un’associazione che nei suoi componenti ed iscritti non è solo al femminile. La sede sarà ubicata in via Silvio Pellico, è già registrata con il suo statuto. Il presidente è Noemi Leccisotti, ex segretario cittadino della Lega Giovani, con Gabriella Cocozza, Loana Mancibi, Nicoletta Ljudmila delli Carri, Carmela Maolucci.

“Lavoro come educatrice al Sacro Cuore, un istituto salesiano nel quartiere Candelaro. Ogni giorno sento genitori che si lamentano di questo fenomeno dilagante, che sta soffocando i giovani. Così abbiamo deciso di fare qualcosa per la nostra città. Perché certo non possiamo lavorare sul campo come le forze dell’ordine ma possiamo tentare di strappare qualche giovane dalla strada del bullismo”.

‘Nessuno tocchi Abele’ cioè “nessuno tocchi i più deboli. Stiamo preparando un progetto, moduli da presentare nella scuola e apriremo uno sportello che sarà attivo per tutto il pomeriggio”. Negli ultimi tempi in città si sono registrati episodi di ragazze molestate da gruppi di coetanee e ragazzi picchiati nei parchi. Oltre all’allarme di molti genitori in ansia per i figli. “L’ambito nel quale lavoreremo sarà sia quello scolastico sia quello degli istituti educativi. Il problema verrà affrontato nell’ambito del dialogo, delle emozioni, delle relazioni fra coetanei”.