Parcheggi area portuale, Nobiletti risponde a Bevilacqua

Sulla vicenda dei parcheggi a pagamento in zona porto di Vieste, arriva la risposta del sindaco, Giuseppe Nobiletti, alla consigliera di opposizione del M5S, Mariateresa Bevilacqua, intervenuta dopo che la Regione ha affermato che i Comuni possono utilizzare le aree demaniali solo e soltanto previa istanza formulata dal Comune, in applicazione del Codice della Navigazione, per averne la consegna (ex art. 34) o la concessione (ex art. 36) delle aree demaniali.

“La questione relativa al parcheggio sul porto – precisa Nobiletti – nasce nel 2017 con una serie di ordinanze attraverso le quali ho disposto la sosta a pagamento sull’area portuale. Questa attività per me e per l’avvocatura dello Stato è assolutamente legittima. Con i proventi abbiamo iniziato tutta una serie di attività di bonifica sull’area portuale, anche perchè i soldi non ce li siamo messi in tasca. Abbiamo completato la pavimentazione sulla banchina nei pressi della Lega Navale, abbiamo messo in sicurezza il molo di ponente, abbiamo ripristinato alcune scalinate e, con quei soldi, paghiamo anche l’illuminazione e la pulizia del porto. Non capisco questa determina della Regione che tuttavia ritengo non vincolante, anche perchè lo stesso problema del porto di Vieste ce l’avrebbero tutti i porti pugliesi, compreso quello di Bari da dove è partito il caso. Sinceramente rimango esterefatto vedendo un consigliere di opposizione entusiasta per la sottrazione di denaro pubblico a favore del proprio comune. Da lei che appartiene al Movimento 5 Stelle, una forza di governo, ci dovremmo aspettare ben altre considerazioni. Invece fa festa se l’area portuale dovesse finire nel degrado più assoluto oppure preda dei parcheggiatori abusivi. Contenta lei… Io, invece vado avanti per la mia strada, non mi fermerò e quando ci sarà un giudice che metterà in discussione il parere dello Stato, allora toglierò i parcheggi a pagamento”.