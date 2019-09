Promuovere le destinazioni meno note valorizzando patrimonio ed eventi

Di:

BARI, 24 settembre 2019- Promuovere le destinazioni meno popolari, attraverso la valorizzazione del loro patrimonio culturale materiale e immateriale. E’ questo l’obiettivo del progetto ArtVision+ e della sua piattaforma, il cui funzionamento sarà presentato agli operatori del turismo e della cultura durante il workshop in programma domani, mercoledì 25 settembre alle ore 11 presso il RegioHotel di Manfredonia (Fg).

Un progetto che vede impegnata l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione in qualità di partner, insieme alla Fondazione Pino Pascali – Museo di Arte Contemporanea, e all’Ufficio del Turismo della Regione del Quarnero, all’Agenzia di sviluppo della Contea di Spalato – Dalmazia, all’Università Ca Foscari di Venezia e alla Regione del Veneto, oltre alla Contea di Primorje-Gorski Kotar come capofila.

Il workshop servirà a mostrare al pubblico il funzionamento di questo nuovo strumento a disposizione degli organizzatori di eventi culturali, finanziato attraverso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (asse 3: ambiente e patrimonio culturale).

Il primo obiettivo della piattaforma online è affermarsi come luogo virtuale per una vera cooperazione tra stakeholders culturali; il secondo è dare informazioni sugli eventi culturali che si svolgono in una determinata regione in modo da promuoverne lo sviluppo turistico in generale e quello culturale in particolare.

La cooperazione tramite questa piattaforma IT mira inoltre a facilitare l’organizzazione di eventi transfrontalieri e a rafforzare in tal modo la cooperazione in corso tra i due paesi, per la creazione di un turismo basato sul patrimonio culturale. Oltre al prisma culturale, sulla piattaforma è anche possibile trovare percorsi turistici alla scoperta delle bellezze naturali locali, con piste ciclabili, escursioni e altre opportunità per vacanze attive.

La registrazione è completamente gratuita e l’ottimizzazione è valida su tutti i devices (cellulare, tablet e computer). E’ possibile accedere alla piattaforma come ospite, ma solo l’utente registrato può sfruttarne appieno le funzioni. Gli utenti registrati potranno visionare i profili degli altri utenti registrati e i loro progetti, pubblicare i propri contenuti artistici, audiovisivi e informativi sulle offerte turistico-culturali.

Per la presentazione della piattaforma e degli obiettivi generali del progetto, il programma del workshop prevede i contributi di Carmela Antonino– Responsabile Progetti Speciali di Pugliapromozione -su “Il progetto ArtVision: la strategia, gli obiettivi e gli strumenti”; Mara Maggiore – Osservatorio sul Turismo – su “Destinazione Puglia: i flussi e le tendenze” e Carlo Bosna – Portale del turismo regionale viaggiareinpuglia.it – su “La piattaforma artvision.plus: le funzionalità e gli attori coinvolti”.

Il workshop sarà chiuso con la presentazione e la proiezione di short video prodotti dai registi della Fondazione Pino Pascali.

Per la Puglia i documentari sono stati realizzati sotto il coordinamento di Nicolai Ciannamea e raccontano il territorio pugliese attraverso una serie di sguardi ed itinerari inediti, valorizzando i luoghi nascosti, non per questo meno affascinanti. Nei video, l’attore Vito Facciolla ci porta alla scoperta della sua Polignano a Mare, i musicisti del circolo locale mandolinistico raccontano San Vito dei Normanni (il video è stato realizzato dalla regista Paola Verardi e premiato nell’ambito della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia), lo scrittore Raffaele Gorgoni invita alla scoperta del Salento da Lecce a Gagliano del Capo, sulle tracce del giornalista Pino Bruno conosciamo “la metafisica” Segezia, gli architetti Martino Pinto e Luigi de Palma, raccontano Fasano. E ancora il ricercatore di letteratura latina Alessandro Lagioia ci conduce a Monte Sant’Angelo, il docente di lettere Angelo Dellisanti ci porta a Massafra, l’attrice Nunzia Antonino, insieme a Miranda Carrieri, direttore, ci fanno incontrare Canne della Battaglia. Infine con la giornalista Enrica Simonetti andiamo a Taranto.