Foggia, 24 settembre 2020. ATAF SpA comunica che da lunedì 28 ripartono regolarmente gli scuolabus e le corse bis scolastiche , effettuate con autobus da 12 metri sanificati e igienizzati in maniera costante , in modo da soddisfare le esigenze dell’utenza della città di Foggia in seguito al riavvio delle attività scolastiche dopo il fermo dovuto all’emergenza Covid.

A tal proposito gli obblighi per il trasporto pubblico locale restano la capienza all’80%, l’obbligo di mascherina a bordoe la salita a bordo senza febbre o sintomi influenzali.

Gli orari, a breve in distribuzione anche cartacea, sono già affissi presso il Terminal, dove la biglietteria è aperta dal lunedì al sabato, con orario continuato, dalle ore 8 alle ore 19.

Si ricorda che per il rilascio degli abbonamenti studenteschi è necessario compilare la richiestae portare con sé il badge, per gli studenti che ne siano già in possesso. Gli altri dovranno portare con sé una fototessera, per ottenerlo. Infine, bisognerà allegare certificato di iscrizione all’istituto scolastico oppure fotocopia del bollettino che attesta il pagamento delle tasse scolastiche.

Le famiglie foggiane potranno utilizzare i voucher forniti da ATAF SpA per il ristoro degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico, non utilizzati a seguito dell’emergenza Covid