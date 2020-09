Cicolella: “La vittoria del Pd è quella di un partito che crede nelle donne”

“Dato significativo di queste elezioni regionali è il fatto che, nelle fila del Partito Democratico, su 16 consiglieri eletti, ben cinque 5 siano donne! Nelle file di tutto il centrodestra, su 23 consiglieri eletti, non vi è alcuna donna”. Lo scrive su facebook Teresa Cicolella, eletta consigliere regionale, che commenta: “Questo significa una cosa sola: il centrodestra non voleva la doppia preferenza e, in ogni caso, non valorizza le donne che fanno politica in Puglia

La vittoria del centrosinistra in Puglia è una vittoria per noi donne. In Capitanata, uno dei segni distintivi della politica del Pd è proprio il credere nelle donne, lo dimostra la mia elezione al consiglio Regionale, il fatto che a capo della segreteria provinciale del Pd vi sia una donna, che una donna sia la segreteria del Pd di Cerignola. Il centro dell’azione politica del governo regionale di centrosinistra è sempre stata la buona politica e così continuerà ad essere per altri cinque anni grazie anche al contributo delle donne che, grazie alla doppia preferenza, potranno portare il punto di vista femminile delle problematiche dei territori e proporre idee e progetti per il benessere di tutti noi”.