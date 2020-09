“Cinque cappelli per pensare e uno per innovare”, tornano i processi partecipati

Foggia, 24 settembre 2020. Coinvolgere i cittadini, il terzo settore, le amministrazioni comunali, le imprese ed il mondo del volontariato nell’elaborazione di una mappa ragionata delle necessità territoriali connesse alle problematiche sociali al fine di proporre, attraverso lo strumento del laboratorio e del processo partecipato, proposte di soluzioni finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone ed i servizi a disposizione della comunità. Dopo la pausa estiva, tornano gli appuntamenti del percorso partecipato “PerEquazione Sociale. Cinque Cappelli per pensare e uno per innovare”, promosso dalla Cooperativa Sociale Frequenze e finanziato dalla Regione Puglia attraverso l’Avviso Puglia Partecipa 2018-21. Il terzo laboratorio di discussione è in programma mercoledì 30 settembre, dalle ore 16.00 alle 18.00, sulla piattaforma Zoom.

L’incontro è particolarmente importante, perché condurrà i partecipanti nel cuore del percorso comune, finalizzato a disegnare insieme un prototipo di servizio, da proporre agli Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Foggia per l’attuazione di Politiche Sociali innovative. «Durante questa terza tappa – spiegano da Frequenze, la start up innovativa a carattere sociale – identificheremo gli elementi dell’attuale scenario dei servizi sociali territoriali: le forze, le debolezze, le opportunità e le minacce. Non lo faremo genericamente, ma rispetto a 12 temi rilevanti della progettazione sociale che i partecipanti hanno finora evidenziato».

Il progetto, dunque, entra nella seconda fase del processo partecipato che si svilupperà tra i mesi di settembre ed ottobre. Al termine del confronto e scambio di idee sarà realizzato un report da sottoporre agli Ambiti Sociali Territoriali della provincia di Foggia, con il sistema dei risultati e con il modello partecipativo attuato, a supporto dei diversi momenti e dei documenti di programmazione delle politiche sociali.

Partecipare all’incontro è molto semplice.

Registrandosi al seguente link https://bit.ly/361UGpl si riceveranno le istruzioni di accesso alla piattaforma per il laboratorio

Per saperne di più: https://partecipazione.regione.puglia.it/